Зеленський провів розмову із Фіалою: Тривалий мир може бути тільки спільним результатом

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Поінформував про всі наші контакти та зусилля, щоб забезпечити припинення вбивств і реальний мир. Багато дзвінків цими днями, багато контактів на різних рівнях. Усі обʼєднані тим, що війну треба закінчувати і що Європа має напрацювати спільну позицію по кожному важливому безпековому аспекту", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що США налаштовані досягти припинення вогню.

"Америка налаштована досягти припинення вогню, маємо разом підтримувати всі конструктивні кроки. Достойний, надійний, тривалий мир може бути тільки спільним результатом", - наголосив очільник держави.

Зеленський також подякував Чехії за всю надану Україні підтримку, зокрема за чеську ініціативу щодо забезпечення наших воїнів артилерією.

"Це допомогло врятувати багато життів та зміцнити наші позиції. Завдяки силі йдемо до надійної безпеки", - додав Зеленський.

