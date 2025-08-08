УКР
Новини Співпраця України та Чехії
712 6

Зеленський провів розмову із Фіалою: Тривалий мир може бути тільки спільним результатом

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Поінформував про всі наші контакти та зусилля, щоб забезпечити припинення вбивств і реальний мир. Багато дзвінків цими днями, багато контактів на різних рівнях. Усі обʼєднані тим, що війну треба закінчувати і що Європа має напрацювати спільну позицію по кожному важливому безпековому аспекту", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що США налаштовані досягти припинення вогню.

"Америка налаштована досягти припинення вогню, маємо разом підтримувати всі конструктивні кроки. Достойний, надійний, тривалий мир може бути тільки спільним результатом", - наголосив очільник держави.

Зеленський також подякував Чехії за всю надану Україні підтримку, зокрема за чеську ініціативу щодо забезпечення наших воїнів артилерією.

"Це допомогло врятувати багато життів та зміцнити наші позиції. Завдяки силі йдемо до надійної безпеки", - додав Зеленський.

Читайте також: Україна та Чехія домовилися про співпрацю у підготовці українських пілотів F-16, - Шмигаль

Автор: 

Зеленський Володимир (25048) Чехія (1691) Фіала Петр (111)


Коментувати
Сортувати:
Потужно провів розмову, і що? Результат?
08.08.2025 19:36 Відповісти
Так ЗЄ актор розмовного жанру.
Результат - аплодисменти та гонорари за ********** та гримаси.
08.08.2025 19:55 Відповісти
І рейтинг навпіл? 😁
08.08.2025 19:52 Відповісти
Просрочений який ніхто по конституції думає зо Україна це й ого гастролі с с міндічами чернишовими і завгоспами
08.08.2025 19:59 Відповісти
Геть мудака обкуреного!
08.08.2025 21:58 Відповісти
***-я-я, яке ж воне вумне, аж лячно.
08.08.2025 22:06 Відповісти
 
 