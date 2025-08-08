РУС
Новости Сотрудничество Украины и Чехии
Зеленский провел беседу с Фиалой: Долгий мир может быть только общим результатом

зеленський

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Проинформировал обо всех наших контактах и усилиях, чтобы обеспечить прекращение убийств и реальный мир. Много звонков в эти дни, много контактов на разных уровнях. Все объединены тем, что войну надо заканчивать и что Европа должна выработать общую позицию по каждому важному аспекту безопасности", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что США настроены достичь прекращения огня.

"Америка настроена достичь прекращения огня, должны вместе поддерживать все конструктивные шаги. Достойный, надежный, длительный мир может быть только общим результатом", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также поблагодарил Чехию за всю оказанную Украине поддержку, в частности за чешскую инициативу по обеспечению наших воинов артиллерией.

"Это помогло спасти много жизней и укрепить наши позиции. Благодаря силе идем к надежной безопасности", - добавил Зеленский.

Потужно провів розмову, і що? Результат?
08.08.2025 19:36 Ответить
Так ЗЄ актор розмовного жанру.
Результат - аплодисменти та гонорари за ********** та гримаси.
08.08.2025 19:55 Ответить
І рейтинг навпіл? 😁
08.08.2025 19:52 Ответить
Просрочений який ніхто по конституції думає зо Україна це й ого гастролі с с міндічами чернишовими і завгоспами
