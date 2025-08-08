РУС
7,3 тыс. уголовных производств остановлено из-за мобилизации обвиняемых

Военный билет

По данным Опендатабот, более 7 тысяч уголовных производств было остановлено из-за призыва в ряды ВСУ обвиняемого с начала полномасштабного вторжения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Такой правовой механизм появился в 2022 году, когда в Уголовный процессуальный кодекс Украины внесли соответствующие изменения и с тех пор ее активно применяют суды.

В первый год полномасштабной войны было остановлено 858 дел, с каждым годом количество таких дел увеличивалось. Рекордным стал 2024 год - тогда остановили 2 406 дел, где обвиняемый вступил в ряды ВСУ. В этом году уже насчитывается 1973 остановленных дела.

Больше всего решений о приостановлении дел из-за мобилизации было принято в Киевской области - 617. На втором месте - Львовщина (582), третью строчку занимает Днепропетровщина (559).

Отмечается, что приостановление производства - это не то же самое, что и автоматическое освобождение от ответственности. Впрочем, фактически рассмотрение дела откладывается на неопределенный срок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобилизация на 90% происходит добровольно. Людей не хватают, не тянут, - Шмыгаль

Сейчас, считают юристы, не хватает механизма, который поможет обжаловать приостановление производства и возобновить рассмотрение в случаях, когда суд или сторона злоупотребляют своим правом. Мобилизация не должна становиться обстоятельством, нивелирующим фундаментальные принципы уголовного процесса, в частности, реализацию принципа доступа к правосудию, состязательности и неотвратимости наказания. Но при этом необходимо подумать и о человеке, который, рискуя своей жизнью, желает, по меньшей мере, отбелить свою репутацию, и не имеет возможности защитить себя в суде, находясь на войне.

уголовное дело (2436) мобилизация (2875)


Той,що в одіялі теж порахований ???
08.08.2025 19:59 Ответить
це хто?
08.08.2025 20:10 Ответить
Насиров *****.
08.08.2025 20:16 Ответить
сапер
08.08.2025 20:17 Ответить
а, я гадав про нього вже всі забули
08.08.2025 20:29 Ответить
73% точно забули,тому,що рибки гуппі
08.08.2025 20:43 Ответить
Після невдалої мобілізації Насіров з'явився в суд у справі про рекордний хабар.
08.08.2025 20:31 Ответить
Він вже в ветеран і інвалід і учасник куликовського побоїща .
08.08.2025 20:02 Ответить
 
 