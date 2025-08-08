7,3 тис. кримінальних проваджень зупинено через мобілізацію обвинувачених

За даними Опендатабот, понад 7 тисяч кримінальних проваджень було зупинено через призов до лав ЗСУ обвинуваченого від початку повномасштабного вторгнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Такий правовий механізм з’явився у 2022 році, коли до Кримінального процесуального кодексу України внесли відповідні зміни й з того часу її активно застосовують суди.

У перший рік повномасштабної війни було зупинено 858 справ, з кожним роком кількість таких справ збільшувалась. Рекордним став 2024 рік — тоді зупинили 2 406 справ, де обвинувачений вступив до лав ЗСУ. Цьогоріч вже нараховується 1973 зупинені справи.

Найбільше рішень про зупинення справ через мобілізацію було ухвалено на Київщині — 617. На другому місці — Львівщина (582), третю сходинку посідає Дніпропетровщина (559).

Зазначається, що зупинення провадження — це не те саме, що й автоматичне звільнення від відповідальності. Втім, фактично розгляд справи відкладається на невизначений термін.

Нині, вважають юристи, не вистачає механізму, який допоможе оскаржити зупинення провадження та поновити розгляд у випадках, коли суд чи сторона зловживають своїм правом. Мобілізація не має ставати обставиною, яка нівелює фундаментальні засади кримінального процесу, зокрема, реалізацію принципу доступу до правосуддя, змагальності та невідворотності покарання. Але при цьому необхідно подумати й про людину, яка, ризикуючи своїм життям, бажає, щонайменше відбілити свою репутацію, та не має змоги захистити себе у суді, перебуваючи на війні.