3 216 69

Трамп о войне РФ против Украины: Если бы мы не вмешались, могла бы быть мировая война

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что война РФ против Украины могла бы перерасти в мировую, если бы США не вмешались.

Об этом он заявил после подписания мирного соглашения между с лидерами Азербайджана и Армении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если бы мы не вмешались, могла бы быть мировая война. Украина и Россия закончили бы мировой войной. Я остановил это", - сказал лидер США.

Он добавил, что сейчас главным вопросом является, когда война будет урегулирована.

"Сейчас единственный вопрос - когда это будет урегулировано. И это может быть очень скоро",- заявил глава Белого дома.

Автор: 

Трамп Дональд (6168) война в Украине (5580)


+21
руде *****,а ще це війна Байдена.забув,пдр з деменцією
показать весь комментарий
09.08.2025 00:27 Ответить
+16
Воно повністю їбануте, чи цілком??
показать весь комментарий
09.08.2025 00:28 Ответить
+11
Щоб ти здох!
показать весь комментарий
09.08.2025 00:29 Ответить
руде *****,а ще це війна Байдена.забув,пдр з деменцією
показать весь комментарий
09.08.2025 00:27 Ответить
план трампа по "обміну територіями":

По данным The Wall Street Journal, президент России Владимир Путин готов согласиться на полное прекращение огня, если украинские войска покинут территорию бывшей Донецкой области (ныне ДНР). В предложении не затрагиваются Херсонская и Запорожская области.

Согласно плану, на первом этапе Украина выводит силы из ДНР, а линия фронта замораживается. На втором этапе Путин и Трамп совместно разрабатывают окончательный план мирного урегулирования, который будет предложен Зеленскому. После этого, по информации источников издания, в России может быть принят закон, гарантирующий отсутствие планов агрессии против Украины и Европы. (так це ж вже було - про мир та дружбу з рашкою від 19... якогось року)
показать весь комментарий
09.08.2025 00:53 Ответить
территорию бывшей Донецкой области (ныне ДНР)
Якесь москальське джерело.
показать весь комментарий
09.08.2025 00:54 Ответить
саме так, але недалеке від істини, читай новину зверху - те ж саме !!!!

курва !

це- державна зрада та національна ганьба,
бо добровільно ЗДАЮТЬ НЕзавойовані території лише при КАПІТУЛЯЦІЇ

.
показать весь комментарий
09.08.2025 01:18 Ответить
Та не верещи ти так. Тут ключове слово "добровільно". Ти вводиш себе і людей в оману. По твоєму,якщо війська десь відійшли то це ВСЕ ,уже капітуляція. А є ще поняття військова тактика. А ще це називається КОРЕКТИВИ. Де вас тут розмножують капітулянтів диванних)
показать весь комментарий
09.08.2025 02:34 Ответить
руде єпанько.. якби я був батьком-засновником США такої халепи як Трамп не було б!
показать весь комментарий
09.08.2025 00:28 Ответить
Воно повністю їбануте, чи цілком??
показать весь комментарий
09.08.2025 00:28 Ответить
Це ще не дно.
показать весь комментарий
09.08.2025 07:16 Ответить
Дна не існує.
показать весь комментарий
09.08.2025 08:16 Ответить
Остаточно
показать весь комментарий
09.08.2025 09:26 Ответить
Краснов-Тромб як ніхто інший робить 3 світову реальною. Чемберлен теж подібне вже говорив.
показать весь комментарий
09.08.2025 00:29 Ответить
між іншим, Україна НЕ проти Третьої світової, бо тоді наші "партнери" реально заворушаться

.
показать весь комментарий
09.08.2025 01:21 Ответить
Випий таблетку, може хоч якось зрозумієш. Україна своєю зброєю воює? У випадку 3 тьої світової, всім буде не до України, а "партнери" тоді лишать Україну і рашку сам на сам. Тут он один Ізраїль щось починає і вже зброю призначену для України, кому віддають,як гадаєш?
показать весь комментарий
09.08.2025 02:41 Ответить
рашка буде займатись партнерами, їй буде не України
показать весь комментарий
09.08.2025 04:47 Ответить
Рашка нападе ще на когось крім України? Ой ні,ці сволоти хитрі, світова війна на то і світова, що воювати почали б багато країн між собою, скажімо США і Китай, Европа і Африка, Ізрїль і Іран і т д і т п
показать весь комментарий
09.08.2025 05:29 Ответить
Щоб ти здох!
показать весь комментарий
09.08.2025 00:29 Ответить
Цікаво, яким чином?
***** маленький Покровськ вже рік не може взяти.
показать весь комментарий
09.08.2025 00:31 Ответить
а вона і є світова гібридна
показать весь комментарий
09.08.2025 00:31 Ответить
Трамп точно вже маразматик - він забув про санкції для РФ З 8 серпня
показать весь комментарий
09.08.2025 00:35 Ответить
Та це він знову пожартував!
показать весь комментарий
09.08.2025 07:18 Ответить
Ну против Индии он их таки ввел.Увидим еще ,что будет с Бразилией и Китаем
показать весь комментарий
09.08.2025 07:40 Ответить
Починаючи, з першої московської війни, проти мирної Ічкерії, прутень з тютіною, думають лише про убивства московитів та сусідніх народів!! Усе інше, то теліпання прутіним, єрундою обвислою !!!
Убивця і злочинець з московії!!
показать весь комментарий
09.08.2025 00:38 Ответить
кончений дебіл
показать весь комментарий
09.08.2025 00:38 Ответить
нажаль, за таких "миротворців" та третя світова точно наблизиться не на один крок. слід просто згадати, що відбулось з Германією в період між першою та другою світовими. але ж граблі - то улюбленіший інструмент вирішення питань у людства...
показать весь комментарий
09.08.2025 00:38 Ответить
Те , що відбувається - це не випападковість, а читко спланована акція.
показать весь комментарий
09.08.2025 00:42 Ответить
Донт пуш зе хорсес, Доні. Далі буде
показать весь комментарий
09.08.2025 00:43 Ответить
Ага, таке вже було у 1938 році.
Коли Чемберлен приїхав з перемовин від Гітлера та заявив всім - Я привіз вам мир.
За здачу Судет Гітлеру.
А далі ... а далі через рік відбулась друга світова війна.
Бо агресор ніколи не зупиняється якимось там договорами типу мир в обмін на території....
Його зупиняє тільки сила.
показать весь комментарий
09.08.2025 00:45 Ответить
Ну добре,а як же "збройний конфлікт між СРСР та Фінляндією" ? За підсумками війни, Фінляндія втратила частину території, але зберегла незалежність. Шах і мат ексПерд?
показать весь комментарий
09.08.2025 02:49 Ответить
КОРОТКО.

Щодо "обміну територіями". Існує особиста пропозиція Президента США яку той активно лобіює на переговорах з рф, Європою та Україною.

Україна виходить з Донбасу та Курщини, рф виходить з Сумщини та Харківщини. Україна отримує ЗАЕС, Енергодар, Кінбурн та Нову Каховку задля відновлення греблі. Підписується тимчасовий "Мирний договір". Саме ця пропозиція зараз обговорюється на всіх експертних міждержавних рівнях та на рівні лідерів Держав.

Є небагато інших подробиць, але вони не для публікації.

Я люблю бути всюди першим, але зараз не той випадок, коли я радий тому, що першим повідомив про вимогу рф до нас вийти з Донбасу в обмін на інші наші території, які отримав у москві Уіткофф. Паскудна річ яка стає все більш реальною.

Добраніч. Може завтра дозволять дати ті крихти, які ми отримали. По менший мірі ми попросили дозволу. Побачимо.
показать весь комментарий
09.08.2025 00:47 Ответить
Енергодар, Кінбурн та Нова Каховка - вузенька смуга вздож Дніпра, яка, в разі бажання рашки може бути окупована за півдня.

та й міняти одних наших людей на інших - національна ганьба для кожного українця !

кіна НЕ буде !!!!

.
показать весь комментарий
09.08.2025 01:26 Ответить
"відновлення греблі" - ?! Водичка в Крим - ?! Салупу!!!
показать весь комментарий
09.08.2025 06:26 Ответить
А для чого відновлювати греблю, підірвали то й підірвали, що немає на до кошти витрачати
показать весь комментарий
09.08.2025 09:49 Ответить
для того щоб запустити ЗАЕС і в Крим воду качати. відновлювати ту греблю навряд чи Україна буде власним коштом. там мова може тільки йти про іноземні інвестиції. а коли тут через 200 метрів війна, то який дурень сюди буде інвестувати гроші, то я не знаю..
показать весь комментарий
09.08.2025 09:52 Ответить
Гітлер за 2 роки захопив всю Європу і дійшов до Москви.
***** за 11 років не зміг повністю захопити навіть одну область України.

Вибачте, але у порівнянні з попереднім розпалювачем Світової війни, ***** виглядає провінційним невдахою.
показать весь комментарий
09.08.2025 00:48 Ответить
який, утім використовує товсту тушу США на свою користь

.
показать весь комментарий
09.08.2025 01:27 Ответить
Ти просто розглядаєш нас (Україну) як слабкий елемент в порівнянні з Європою. Але насправді ми посилена версія Британії. А Європа послаблена версія Франції в WWII.
показать весь комментарий
09.08.2025 01:53 Ответить
Посилена версія Британії без зброї, без грошей, без системного підходу, без нормального керування з купою самовпевнених дурнів, впевненість яких закінчується постами в інтернеті та дурними сподіваннями.

А так-то да - майже Британія. 😁
показать весь комментарий
09.08.2025 02:46 Ответить
в нас більше зброї ніж в будь-якої країни Європи.
показать весь комментарий
09.08.2025 03:10 Ответить
А Шмигаль посилена версія лорда Мальборо. 😁

В Британії еліти особисто воювали в обох Світових війнах, а наше "успішне" бидло паразитує на своїй же країні.
показать весь комментарий
09.08.2025 02:53 Ответить
Ну не скажи намсчет всех.Некоторые элиты таки воевали и воюют по сей день.Правда не зеленые элиты
показать весь комментарий
09.08.2025 08:05 Ответить
Тобто пошматувати Україну як чехословакію перед другою світовою ? Трамп - ти дурак? Де санкціі, піздюк?
показать весь комментарий
09.08.2025 00:49 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2025 00:50 Ответить
Та давайте вже глобус України 😬
показать весь комментарий
09.08.2025 05:27 Ответить
Вчить історію
А ви знаєте шо саме означяє "ку клус клан « ?
показать весь комментарий
09.08.2025 06:03 Ответить
Ще є карта з протокою між Канадою та Мексикою, мабуть бачили?
показать весь комментарий
09.08.2025 08:24 Ответить
Це ти жартуєш на рахунок України, не дуже смішно, так що пішов на хрін
показать весь комментарий
09.08.2025 09:52 Ответить
Програно… обдурив нас. Пообіцяв нас підтримати. Ми погодились. Розколов Європу. Вона буде мовчати.
показать весь комментарий
09.08.2025 00:53 Ответить
Рудий під@р знов обісрався із санкціями.
показать весь комментарий
09.08.2025 01:12 Ответить
паскуда руда , ви США готувалися здати Україну під кремль вже з першої хвилини як ,ми стали незалежні , потвори !!! довго ви йшли до цього ,шоб ваші США розвалилися так, як ви знищюїте Україну !!!
показать весь комментарий
09.08.2025 01:21 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2025 01:22 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2025 01:35 Ответить
А зараз хіба не світова війна, гнида ти смердюча? Тільки на відміну від України, у ***** кращі союзники. І якщо вони переможуть то це буде катастрофа для західного світу. Попробувавши смак перемоги вони підуть на Захід широким фронтом
показать весь комментарий
09.08.2025 01:25 Ответить
ні, бо зара сша та росія проти України.
показать весь комментарий
09.08.2025 01:52 Ответить
Ссср и Германия тоже вместе были против Польши и что?
показать весь комментарий
09.08.2025 08:07 Ответить
Ідіот.
показать весь комментарий
09.08.2025 01:37 Ответить
зупинив це жертвоприношенням нас, щоб потім вона почалась все одно. Не хочу світової війни? Хай нацисти звалять з нашої території.
показать весь комментарий
09.08.2025 01:51 Ответить
Якраз ви США і призвели до сьогоднішнього стану ,світовий порядок , дві деградовані держави ,московія та США ,якими дуже вдало маніпулює китай !!!
показать весь комментарий
09.08.2025 01:54 Ответить
Він просто піариться себе розхвалюючи. 1) Не своє - не жалко. 2) Якщо нема фарби - то чому б не пофарбувати гівном? Ніхто ж не заважає. 3) Ну завтра гівно відвалиться, але з тим вже будуть розбиратися інші. Після нас хоч потоп.
Дуже діяльний, усім насолить, усе поруйнує і усе здасть, тільки щоб доказати теорему Коуза про корів і фермера, яку Коуз написав без Трампа, не знаючи що знайдеться Трамп, який побудує світову політику на цій теоремі.
показать весь комментарий
09.08.2025 03:23 Ответить
***.
То чому ж не втрутилися в лютому чи березні 2014 року?
Просто і справді як в старому совковому анекдоті.
Ну там де совєцкий номенклатурщик комуніст довгий час розповідав жінці як він її "покохає".
А потім за пару рухів заснув.
показать весь комментарий
09.08.2025 03:40 Ответить
Баран,друга світова війна починалась з того коли Судетську область Чехословаччини віддали гітлеру.Ти зараз робиш те саме,віддаючи частину України путлеру.Подібно Чемберлену будеш кричати:"Я вам привіз мир." Миротворець ти хєров.
показать весь комментарий
09.08.2025 03:59 Ответить
Сумніваюсь що Трамп уникне імпічменту. Нам просто потрібно пережити Трампа. Це як при ковіді - одягати маску...
показать весь комментарий
09.08.2025 06:22 Ответить
Навіть Сонце зайшло за хмари від такої....."величи"
показать весь комментарий
09.08.2025 06:28 Ответить
Чемберлен, після Мюнхена, говорив те саме: "Я приніс вам мир!" Через півроку розгорілася ІІ Світова... Бо шлях поступок агресору саме й веде до розпалювання його апетитів...
показать весь комментарий
09.08.2025 07:14 Ответить
До продовження третьої світової ти якраз зараз і заохочуєш.І все що ти зробив це пограбував і здав Україну, тобто втратив союзника, більше такого в Європі в тебе немає і ніколи більше не буде , маланець ти пархатий.В ******** війні лондонці на своєму острові зможуть тільки бульки носом пускати і молити бога щоб їх все це обминуло, А отримавши по пиці поляки(які старанно готуються до давно минулих воєн) з радістю підуть в рядах орків забирати собі кусок німетчини,більше говорити там немає про кого.Або явні союзники *****, або таємні, або ті що беззаперечно виконають всі умови
показать весь комментарий
09.08.2025 07:31 Ответить
Якщо лікарі не втрутяться, то голова президента США загниє повністю.
показать весь комментарий
09.08.2025 08:01 Ответить
То вже не лікується. Подейкують, що в США є дуже дієвий засіб «Холодна гора», блок «Е» як у фільмі "Зелена миля".
показать весь комментарий
09.08.2025 09:26 Ответить
Дурню, якби ви справді втрутилися (і ви мусили це зробити), війна б не розпочалася в 2014-му. І це не повинно було залежати від того, хто в цей час псував повітря в оральному кабінеті БД.
показать весь комментарий
09.08.2025 08:29 Ответить
СЦЫКЛО !!!! что бидон , что трмпон !!! а наххххх вы наделали ЯДЕРНЫХ БОМБ ,чтоб кошмарить н**ольшие страны ???? вафлисты вы **....е !!!!((((
показать весь комментарий
09.08.2025 08:48 Ответить
От така херня малята з миром приключилася, биб, якби б не рижий ! Биб чи не биб ?
показать весь комментарий
09.08.2025 09:19 Ответить
 
 