Трамп о войне РФ против Украины: Если бы мы не вмешались, могла бы быть мировая война
Президент США Дональд Трамп заявил, что война РФ против Украины могла бы перерасти в мировую, если бы США не вмешались.
Об этом он заявил после подписания мирного соглашения между с лидерами Азербайджана и Армении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если бы мы не вмешались, могла бы быть мировая война. Украина и Россия закончили бы мировой войной. Я остановил это", - сказал лидер США.
Он добавил, что сейчас главным вопросом является, когда война будет урегулирована.
"Сейчас единственный вопрос - когда это будет урегулировано. И это может быть очень скоро",- заявил глава Белого дома.
По данным The Wall Street Journal, президент России Владимир Путин готов согласиться на полное прекращение огня, если украинские войска покинут территорию бывшей Донецкой области (ныне ДНР). В предложении не затрагиваются Херсонская и Запорожская области.
Согласно плану, на первом этапе Украина выводит силы из ДНР, а линия фронта замораживается. На втором этапе Путин и Трамп совместно разрабатывают окончательный план мирного урегулирования, который будет предложен Зеленскому. После этого, по информации источников издания, в России может быть принят закон, гарантирующий отсутствие планов агрессии против Украины и Европы. (так це ж вже було - про мир та дружбу з рашкою від 19... якогось року)
Якесь москальське джерело.
курва !
це- державна зрада та національна ганьба,
бо добровільно ЗДАЮТЬ НЕзавойовані території лише при КАПІТУЛЯЦІЇ
.
.
***** маленький Покровськ вже рік не може взяти.
Убивця і злочинець з московії!!
Коли Чемберлен приїхав з перемовин від Гітлера та заявив всім - Я привіз вам мир.
За здачу Судет Гітлеру.
А далі ... а далі через рік відбулась друга світова війна.
Бо агресор ніколи не зупиняється якимось там договорами типу мир в обмін на території....
Його зупиняє тільки сила.
Щодо "обміну територіями". Існує особиста пропозиція Президента США яку той активно лобіює на переговорах з рф, Європою та Україною.
Україна виходить з Донбасу та Курщини, рф виходить з Сумщини та Харківщини. Україна отримує ЗАЕС, Енергодар, Кінбурн та Нову Каховку задля відновлення греблі. Підписується тимчасовий "Мирний договір". Саме ця пропозиція зараз обговорюється на всіх експертних міждержавних рівнях та на рівні лідерів Держав.
Є небагато інших подробиць, але вони не для публікації.
Я люблю бути всюди першим, але зараз не той випадок, коли я радий тому, що першим повідомив про вимогу рф до нас вийти з Донбасу в обмін на інші наші території, які отримав у москві Уіткофф. Паскудна річ яка стає все більш реальною.
Добраніч. Може завтра дозволять дати ті крихти, які ми отримали. По менший мірі ми попросили дозволу. Побачимо.
та й міняти одних наших людей на інших - національна ганьба для кожного українця !
кіна НЕ буде !!!!
.
***** за 11 років не зміг повністю захопити навіть одну область України.
Вибачте, але у порівнянні з попереднім розпалювачем Світової війни, ***** виглядає провінційним невдахою.
.
А так-то да - майже Британія. 😁
В Британії еліти особисто воювали в обох Світових війнах, а наше "успішне" бидло паразитує на своїй же країні.
А ви знаєте шо саме означяє "ку клус клан « ?
Дуже діяльний, усім насолить, усе поруйнує і усе здасть, тільки щоб доказати теорему Коуза про корів і фермера, яку Коуз написав без Трампа, не знаючи що знайдеться Трамп, який побудує світову політику на цій теоремі.
То чому ж не втрутилися в лютому чи березні 2014 року?
Просто і справді як в старому совковому анекдоті.
Ну там де совєцкий номенклатурщик комуніст довгий час розповідав жінці як він її "покохає".
А потім за пару рухів заснув.