Трамп про війну РФ проти України: Якби ми не втрутились, могла б бути світова війна

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна РФ проти України могла б перерости у світову, якби США не втрутились.

Про це він заявив після підписання мирної угоди між з лідерами Азербайджану та Вірменії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якби ми не втрутились, могла б бути світова війна. Україна та Росія закінчили б світовою війною. Я зупинив це", - сказав лідер США.

Він додав, що наразі головним питанням є, коли війну буде врегульовано.

"Зараз єдине питання - коли це буде врегульовано. І це може бути дуже скоро",- заявив глава Білого дому.

