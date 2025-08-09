УКР
Новини Трамп про війну в Україні
Трамп про війну РФ проти України: Якби ми не втрутились, могла б бути світова війна

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна РФ проти України могла б перерости у світову, якби США не втрутились.

Про це він заявив після підписання мирної угоди між з лідерами Азербайджану та Вірменії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якби ми не втрутились, могла б бути світова війна. Україна та Росія закінчили б світовою війною. Я зупинив це", - сказав лідер США.

Він додав, що наразі головним питанням є, коли війну буде врегульовано.

"Зараз єдине питання - коли це буде врегульовано. І це може бути дуже скоро",- заявив глава Білого дому.

Трамп Дональд (6676) війна в Україні (5618)


+10
руде *****,а ще це війна Байдена.забув,пдр з деменцією
09.08.2025 00:27 Відповісти
+7
Воно повністю їбануте, чи цілком??
09.08.2025 00:28 Відповісти
+5
Щоб ти здох!
09.08.2025 00:29 Відповісти
руде *****,а ще це війна Байдена.забув,пдр з деменцією
09.08.2025 00:27 Відповісти
план трампа по "обміну територіями":

По данным The Wall Street Journal, президент России Владимир Путин готов согласиться на полное прекращение огня, если украинские войска покинут территорию бывшей Донецкой области (ныне ДНР). В предложении не затрагиваются Херсонская и Запорожская области.

Согласно плану, на первом этапе Украина выводит силы из ДНР, а линия фронта замораживается. На втором этапе Путин и Трамп совместно разрабатывают окончательный план мирного урегулирования, который будет предложен Зеленскому. После этого, по информации источников издания, в России может быть принят закон, гарантирующий отсутствие планов агрессии против Украины и Европы. (так це ж вже було - про мир та дружбу з рашкою від 19... якогось року)
09.08.2025 00:53 Відповісти
территорию бывшей Донецкой области (ныне ДНР)
Якесь москальське джерело.
09.08.2025 00:54 Відповісти
саме так, але недалеке від істини, читай новину зверху - те ж саме !!!!

курва !

це- державна зрада та національна ганьба,
бо добровільно ЗДАЮТЬ НЕзавойовані території лише при КАПІТУЛЯЦІЇ

.
09.08.2025 01:18 Відповісти
руде єпанько.. якби я був батьком-засновником США такої халепи як Трамп не було б!
09.08.2025 00:28 Відповісти
Воно повністю їбануте, чи цілком??
09.08.2025 00:28 Відповісти
Краснов-Тромб як ніхто інший робить 3 світову реальною. Чемберлен теж подібне вже говорив.
09.08.2025 00:29 Відповісти
між іншим, Україна НЕ проти Третьої світової, бо тоді наші "партнери" реально заворушаться

.
09.08.2025 01:21 Відповісти
Щоб ти здох!
09.08.2025 00:29 Відповісти
Цікаво, яким чином?
***** маленький Покровськ вже рік не може взяти.
09.08.2025 00:31 Відповісти
а вона і є світова гібридна
09.08.2025 00:31 Відповісти
Трамп точно вже маразматик - він забув про санкції для РФ З 8 серпня
09.08.2025 00:35 Відповісти
Починаючи, з першої московської війни, проти мирної Ічкерії, прутень з тютіною, думають лише про убивства московитів та сусідніх народів!! Усе інше, то теліпання прутіним, єрундою обвислою !!!
Убивця і злочинець з московії!!
09.08.2025 00:38 Відповісти
кончений дебіл
09.08.2025 00:38 Відповісти
нажаль, за таких "миротворців" та третя світова точно наблизиться не на один крок. слід просто згадати, що відбулось з Германією в період між першою та другою світовими. але ж граблі - то улюбленіший інструмент вирішення питань у людства...
09.08.2025 00:38 Відповісти
Те , що відбувається - це не випападковість, а читко спланована акція.
09.08.2025 00:42 Відповісти
Донт пуш зе хорсес, Доні. Далі буде
09.08.2025 00:43 Відповісти
Ага, таке вже було у 1938 році.
Коли Чемберлен приїхав з перемовин від Гітлера та заявив всім - Я привіз вам мир.
За здачу Судет Гітлеру.
А далі ... а далі через рік відбулась друга світова війна.
Бо агресор ніколи не зупиняється якимось там договорами типу мир в обмін на території....
Його зупиняє тільки сила.
09.08.2025 00:45 Відповісти
КОРОТКО.

Щодо "обміну територіями". Існує особиста пропозиція Президента США яку той активно лобіює на переговорах з рф, Європою та Україною.

Україна виходить з Донбасу та Курщини, рф виходить з Сумщини та Харківщини. Україна отримує ЗАЕС, Енергодар, Кінбурн та Нову Каховку задля відновлення греблі. Підписується тимчасовий "Мирний договір". Саме ця пропозиція зараз обговорюється на всіх експертних міждержавних рівнях та на рівні лідерів Держав.

Є небагато інших подробиць, але вони не для публікації.

Я люблю бути всюди першим, але зараз не той випадок, коли я радий тому, що першим повідомив про вимогу рф до нас вийти з Донбасу в обмін на інші наші території, які отримав у москві Уіткофф. Паскудна річ яка стає все більш реальною.

Добраніч. Може завтра дозволять дати ті крихти, які ми отримали. По менший мірі ми попросили дозволу. Побачимо.
09.08.2025 00:47 Відповісти
Енергодар, Кінбурн та Нова Каховка - вузенька смуга вздож Дніпра, яка, в разі бажання рашки може бути окупована за півдня.

та й міняти одних наших людей на інших - національна ганьба для кожного українця !

кіна НЕ буде !!!!

.
09.08.2025 01:26 Відповісти
Гітлер за 2 роки захопив всю Європу і дійшов до Москви.
***** за 11 років не зміг повністю захопити навіть одну область України.

Вибачте, але у порівнянні з попереднім розпалювачем Світової війни, ***** виглядає провінційним невдахою.
09.08.2025 00:48 Відповісти
який, утім використовує товсту тушу США на свою користь

.
09.08.2025 01:27 Відповісти
Тобто пошматувати Україну як чехословакію перед другою світовою ? Трамп - ти дурак? Де санкціі, піздюк?
09.08.2025 00:49 Відповісти
09.08.2025 00:50 Відповісти
Програно… обдурив нас. Пообіцяв нас підтримати. Ми погодились. Розколов Європу. Вона буде мовчати.
09.08.2025 00:53 Відповісти
Рудий під@р знов обісрався із санкціями.
09.08.2025 01:12 Відповісти
паскуда руда , ви США готувалися здати Україну під кремль вже з першої хвилини як ,ми стали незалежні , потвори !!! довго ви йшли до цього ,шоб ваші США розвалилися так, як ви знищюїте Україну !!!
09.08.2025 01:21 Відповісти
09.08.2025 01:22 Відповісти
А зараз хіба не світова війна, гнида ти смердюча? Тільки на відміну від України, у ***** кращі союзники. І якщо вони переможуть то це буде катастрофа для західного світу. Попробувавши смак перемоги вони підуть на Захід широким фронтом
09.08.2025 01:25 Відповісти
 
 