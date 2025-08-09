Трамп про війну РФ проти України: Якби ми не втрутились, могла б бути світова війна
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна РФ проти України могла б перерости у світову, якби США не втрутились.
Про це він заявив після підписання мирної угоди між з лідерами Азербайджану та Вірменії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якби ми не втрутились, могла б бути світова війна. Україна та Росія закінчили б світовою війною. Я зупинив це", - сказав лідер США.
Він додав, що наразі головним питанням є, коли війну буде врегульовано.
"Зараз єдине питання - коли це буде врегульовано. І це може бути дуже скоро",- заявив глава Білого дому.
По данным The Wall Street Journal, президент России Владимир Путин готов согласиться на полное прекращение огня, если украинские войска покинут территорию бывшей Донецкой области (ныне ДНР). В предложении не затрагиваются Херсонская и Запорожская области.
Согласно плану, на первом этапе Украина выводит силы из ДНР, а линия фронта замораживается. На втором этапе Путин и Трамп совместно разрабатывают окончательный план мирного урегулирования, который будет предложен Зеленскому. После этого, по информации источников издания, в России может быть принят закон, гарантирующий отсутствие планов агрессии против Украины и Европы. (так це ж вже було - про мир та дружбу з рашкою від 19... якогось року)
Якесь москальське джерело.
курва !
це- державна зрада та національна ганьба,
бо добровільно ЗДАЮТЬ НЕзавойовані території лише при КАПІТУЛЯЦІЇ
.
.
***** маленький Покровськ вже рік не може взяти.
Убивця і злочинець з московії!!
Коли Чемберлен приїхав з перемовин від Гітлера та заявив всім - Я привіз вам мир.
За здачу Судет Гітлеру.
А далі ... а далі через рік відбулась друга світова війна.
Бо агресор ніколи не зупиняється якимось там договорами типу мир в обмін на території....
Його зупиняє тільки сила.
Щодо "обміну територіями". Існує особиста пропозиція Президента США яку той активно лобіює на переговорах з рф, Європою та Україною.
Україна виходить з Донбасу та Курщини, рф виходить з Сумщини та Харківщини. Україна отримує ЗАЕС, Енергодар, Кінбурн та Нову Каховку задля відновлення греблі. Підписується тимчасовий "Мирний договір". Саме ця пропозиція зараз обговорюється на всіх експертних міждержавних рівнях та на рівні лідерів Держав.
Є небагато інших подробиць, але вони не для публікації.
Я люблю бути всюди першим, але зараз не той випадок, коли я радий тому, що першим повідомив про вимогу рф до нас вийти з Донбасу в обмін на інші наші території, які отримав у москві Уіткофф. Паскудна річ яка стає все більш реальною.
Добраніч. Може завтра дозволять дати ті крихти, які ми отримали. По менший мірі ми попросили дозволу. Побачимо.
та й міняти одних наших людей на інших - національна ганьба для кожного українця !
кіна НЕ буде !!!!
.
***** за 11 років не зміг повністю захопити навіть одну область України.
Вибачте, але у порівнянні з попереднім розпалювачем Світової війни, ***** виглядає провінційним невдахою.
.