Россияне запускали по Украине ударные дроны, - Воздушные силы (обновлено)
В ночь на субботу, 9 августа, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Сумская, Черниговская области - угроза ударных БпЛА, - сообщалось в 23:47.
Несколько групп БпЛА на севере Черниговской области в юго-западном направлении, - сообщалось в 00:32.
Несколько групп БпЛА на севере Харьковщины в южном направлении, - сообщалось в 00:55.
Чугуев - БпЛА в направлении города, - сообщалось в 01:17.
Обновление
Несколько групп БПЛА на востоке Харьковщины в западном направлении, - сообщалось в 01:47.
Ударные БпЛА в Донецкой области в направлении Краматорска и Славянска, - сообщалось в 01:57.
а хутин знов нападе і буде терзати Україну далі .
від той великий України взагалі нічого не залишилось - усі сусіді повідкусовали землі ( і поляки і білоруси і кацапи)
До речі- де американська зброя ? Де ракети , пєтриоти ? Ще за договір про рідкоземельні мала б прийти зброя . Чи Трамп - жулік ?