Россияне запускали по Украине ударные дроны, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

В ночь на субботу, 9 августа, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Сумская, Черниговская области - угроза ударных БпЛА, - сообщалось в 23:47.

Несколько групп БпЛА на севере Черниговской области в юго-западном направлении, - сообщалось в 00:32.

Несколько групп БпЛА на севере Харьковщины в южном направлении, - сообщалось в 00:55.

Чугуев - БпЛА в направлении города, - сообщалось в 01:17.

Обновление

Несколько групп БПЛА на востоке Харьковщины в западном направлении, - сообщалось в 01:47.

Ударные БпЛА в Донецкой области в направлении Краматорска и Славянска, - сообщалось в 01:57.

Автор: 

беспилотник (4078) Воздушные силы (2587)


та вони будуть запускати щоб показати - ууууууууууу ми сильні.
09.08.2025 01:37 Ответить
А Трампон під звук шахедів мастурбує на ×уйла.
09.08.2025 01:38 Ответить
Нам потібно їбошити по Сосії по всьому куди дістанемо. Щоб Сосія перетворилася на вигорілу пустелю. Нам вже немає чого стидатися раз пішла така каша
09.08.2025 01:45 Ответить
Припинення війни Україні смерті подібно, бо хутин збере сили . А в той час в Україні відкриють кордони і усі чоловіки рвануть закордон . Тобто будуть одразу проблеми з працівниками на виробництві.
а хутин знов нападе і буде терзати Україну далі .
від той великий України взагалі нічого не залишилось - усі сусіді повідкусовали землі ( і поляки і білоруси і кацапи)
До речі- де американська зброя ? Де ракети , пєтриоти ? Ще за договір про рідкоземельні мала б прийти зброя . Чи Трамп - жулік ?
09.08.2025 06:28 Ответить
Це так буде і до ,і після змовин на Алясці 15 серпня?((А може Аляску ділитимуть?(((
09.08.2025 07:44 Ответить
 
 