Россияне запускали по Украине ударные дроны, - Воздушные силы (обновлено)

В ночь на субботу, 9 августа, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Сумская, Черниговская области - угроза ударных БпЛА, - сообщалось в 23:47.

Несколько групп БпЛА на севере Черниговской области в юго-западном направлении, - сообщалось в 00:32.

Несколько групп БпЛА на севере Харьковщины в южном направлении, - сообщалось в 00:55.

Чугуев - БпЛА в направлении города, - сообщалось в 01:17.

Обновление

Несколько групп БПЛА на востоке Харьковщины в западном направлении, - сообщалось в 01:47.

Ударные БпЛА в Донецкой области в направлении Краматорска и Славянска, - сообщалось в 01:57.

