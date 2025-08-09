УКР
Новини Атака безпілотників
366 3

Росіяни запустили по Україні ударні дрони, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

У ніч на суботу, 9 серпня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Сумська, Чернігівська області - загроза ударних БпЛА, - повідомлялося о 23:47.

Декілька груп БпЛА на півночі Чернігівщині у південно-західному напрямку, - повідомлялося о 00:32.

Декілька груп БпЛА на півночі Харківщини у південному напрямку, - повідомлялося о 00:55.

Чугуїв - БпЛА у напрямку міста, - повідомлялося о 01:17.

Оновлення

Декілька груп БпЛА на сході Харківщини у західному напрямку, - повідомлялося о 01:47.

Ударні БпЛА на Донеччині у напрямку Краматорська та Словʼянська, - повідомлялося о 01:57. 

Дивіться також: РФ випустила по Україні 108 шахедів, зокрема реактивних. ППО знешкодила 82 цілі. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4680) Повітряні сили (2928)


та вони будуть запускати щоб показати - ууууууууууу ми сильні.
09.08.2025 01:37 Відповісти
А Трампон під звук шахедів мастурбує на ×уйла.
09.08.2025 01:38 Відповісти
Нам потібно їбошити по Сосії по всьому куди дістанемо. Щоб Сосія перетворилася на вигорілу пустелю. Нам вже немає чого стидатися раз пішла така каша
09.08.2025 01:45 Відповісти
 
 