Росіяни запустили по Україні ударні дрони, - Повітряні сили (оновлено)
У ніч на суботу, 9 серпня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Сумська, Чернігівська області - загроза ударних БпЛА, - повідомлялося о 23:47.
Декілька груп БпЛА на півночі Чернігівщині у південно-західному напрямку, - повідомлялося о 00:32.
Декілька груп БпЛА на півночі Харківщини у південному напрямку, - повідомлялося о 00:55.
Чугуїв - БпЛА у напрямку міста, - повідомлялося о 01:17.
Оновлення
Декілька груп БпЛА на сході Харківщини у західному напрямку, - повідомлялося о 01:47.
Ударні БпЛА на Донеччині у напрямку Краматорська та Словʼянська, - повідомлялося о 01:57.
