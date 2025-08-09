Росіяни запустили по Україні ударні дрони, - Повітряні сили (оновлено)

У ніч на суботу, 9 серпня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Сумська, Чернігівська області - загроза ударних БпЛА, - повідомлялося о 23:47.

Декілька груп БпЛА на півночі Чернігівщині у південно-західному напрямку, - повідомлялося о 00:32.

Декілька груп БпЛА на півночі Харківщини у південному напрямку, - повідомлялося о 00:55.

Чугуїв - БпЛА у напрямку міста, - повідомлялося о 01:17.

Оновлення

Декілька груп БпЛА на сході Харківщини у західному напрямку, - повідомлялося о 01:47.

Ударні БпЛА на Донеччині у напрямку Краматорська та Словʼянська, - повідомлялося о 01:57.

