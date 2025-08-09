РУС
Враг атаковал Чугуев беспилотниками: двое мирных жителей получили ранения

шахеди

В ночь на 9 августа российские оккупанты атаковали Чугуев Харьковской области ударными беспилотниками. Дроны ударили по одному из отдаленных микрорайонов города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева.

"В результате обстрела БпЛА известно о двух пострадавших и повреждении многоквартирного дома. На месте работают профильные службы", - говорится в сообщении.

беспилотник (4078) обстрел (28939) Харьковская область (1423) Чугуевский район (194) Чугуев (21)


