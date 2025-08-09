Враг атаковал Чугуев беспилотниками: двое мирных жителей получили ранения

В ночь на 9 августа российские оккупанты атаковали Чугуев Харьковской области ударными беспилотниками. Дроны ударили по одному из отдаленных микрорайонов города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева.

"В результате обстрела БпЛА известно о двух пострадавших и повреждении многоквартирного дома. На месте работают профильные службы", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне снова атаковали Балаклею беспилотниками. ФОТО