Россияне снова атаковали Балаклею беспилотниками. ФОТОрепортаж

Вторую ночь подряд враг атаковал Балаклею на Харьковщине ударными беспилотниками. Били по центральной части города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Виталий Карабанов.

Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание. В результате чего на месте возник пожар.

Также есть повреждения в близлежащих многоквартирных домах.

На месте сразу начали работать все необходимые экстренные службы, была обследована территория и ликвидирован пожар.

"Повреждено имущество, разрушены здания, люди испытали серьезный стресс. Мы делаем все, чтобы оказать помощь пострадавшим и как можно быстрее ликвидировать последствия этого преступления", - отметил Карабанов.

