РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8626 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Балаклеи
492 1

Россияне снова атаковали Балаклею беспилотниками. ФОТОрепортаж

Вторую ночь подряд враг атаковал Балаклею на Харьковщине ударными беспилотниками. Били по центральной части города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Виталий Карабанов.

Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание. В результате чего на месте возник пожар.
Также есть повреждения в близлежащих многоквартирных домах.

На месте сразу начали работать все необходимые экстренные службы, была обследована территория и ликвидирован пожар.

"Повреждено имущество, разрушены здания, люди испытали серьезный стресс. Мы делаем все, чтобы оказать помощь пострадавшим и как можно быстрее ликвидировать последствия этого преступления", - отметил Карабанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили дронами по Харьковщине: повреждена гражданская инфраструктура в Чугуеве и Балаклее, 3 человека пострадали. ФОТОрепортаж

Балаклія
Балаклія

Балаклія
Балаклія
Балаклія
Балаклія
Балаклія

Автор: 

обстрел (28939) Балаклея (272) Харьковская область (1423) Изюмский район (123)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Місто Балаклія Харківської обл. визволили від окупації 08.09.22. З того дня і по сьогодні у місті побудували або будують ТРИ мости вартістю 1 млрд. грн. кожний (хоча після підриву старих мостів вистачало понтонних), 3-й рік (!!!) ремонтують частину окружної дороги, зробили ремонт у бібліотеці і Домі культури, кожному загиблому балаклійцю на війні будують ОКРЕМИЙ ПАМ'ЯТНИК на центральній площі (у мирний час!). Про укладання плитки і асфальту я не згадую.
І все це роблять замість закупівлі засобів ППО. В Україні при владі дебіли чи зрадники?
показать весь комментарий
09.08.2025 08:18 Ответить
 
 