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Рашисты ударили дронами по Харьковской области: повреждена гражданская инфраструктура в Чугуеве и Балаклее, 3 человека пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 3 августа, ночью оккупанты совершили очередную массированную атаку ударными беспилотниками на Харьковщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в г. Чугуев по разным адресам горели частная хозяйственная постройка и конструктивные элементы разрушенного взрывом дома. Пострадали 3 человека.

По данным ГСЧС, в г. Балаклея вражеские удары зафиксированы в двух местах. В одном горели 8 частных домов на общей площади 1000 м кв. и сухая трава на площади 1500 м кв. Благодаря оперативным действиям спасатели спасли четырех человек, в том числе ребенка.

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В результате повторного обстрела повреждены 2 пожарных автомобиля. К счастью личный состав не пострадал.

Харьковская область после атаки дронов
Харьковская область после атаки дронов
Харьковская область после атаки дронов
Харьковская область после атаки дронов
Харьковская область после атаки дронов

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг нанес удары по Харьковщине, в Чугуеве есть пострадавшие.

Автор: 

Балаклея (270) Харьковская область (1384) Изюмский район (119) Чугуевский район (188) Чугуев (18)


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