Рашисты ударили дронами по Харьковской области: повреждена гражданская инфраструктура в Чугуеве и Балаклее, 3 человека пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 3 августа, ночью оккупанты совершили очередную массированную атаку ударными беспилотниками на Харьковщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в г. Чугуев по разным адресам горели частная хозяйственная постройка и конструктивные элементы разрушенного взрывом дома. Пострадали 3 человека.

По данным ГСЧС, в г. Балаклея вражеские удары зафиксированы в двух местах. В одном горели 8 частных домов на общей площади 1000 м кв. и сухая трава на площади 1500 м кв. Благодаря оперативным действиям спасатели спасли четырех человек, в том числе ребенка.

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В результате повторного обстрела повреждены 2 пожарных автомобиля. К счастью личный состав не пострадал.











Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг нанес удары по Харьковщине, в Чугуеве есть пострадавшие.