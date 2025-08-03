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Рашисти вдарили дронами по Харківщині: пошкоджено цивільну інфраструктуру у Чугуєві та Балаклії, 3 людини постраждали. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 серпня, вночі окупанти здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками на Харківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у м. Чугуїв за різними адресами горіли приватна господарча споруда та конструктивні елементи зруйнованого вибухом будинку. Постраждали 3 особи.

За даними ДСНС, у м. Балаклія ворожі удари зафіксовані на 2 локаціях. На першій горіли 8 приватних будинків на загальній площі 1000 м кв. та суха трава на площі 1500 м кв. Завдяки оперативним діям рятувальникам вдалось врятувати 4 людей, зокрема дитину.

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Внаслідок повторного обстрілу пошкоджено 2 пожежних автомобіля. На щастя особовий склад не постраждав.

Харківщина після атаки дронів
Харківщина після атаки дронів
Харківщина після атаки дронів
Харківщина після атаки дронів
Харківщина після атаки дронів

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав ударів по Харківщині, у Чугуєві є постраждалі.

Автор: 

Балаклія (285) Харківська область (1402) Ізюмський район (119) Чугуївський район (191) Чугуїв (18)


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