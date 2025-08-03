Рашисти вдарили дронами по Харківщині: пошкоджено цивільну інфраструктуру у Чугуєві та Балаклії, 3 людини постраждали. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 3 серпня, вночі окупанти здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками на Харківщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, у м. Чугуїв за різними адресами горіли приватна господарча споруда та конструктивні елементи зруйнованого вибухом будинку. Постраждали 3 особи.
За даними ДСНС, у м. Балаклія ворожі удари зафіксовані на 2 локаціях. На першій горіли 8 приватних будинків на загальній площі 1000 м кв. та суха трава на площі 1500 м кв. Завдяки оперативним діям рятувальникам вдалось врятувати 4 людей, зокрема дитину.
Внаслідок повторного обстрілу пошкоджено 2 пожежних автомобіля. На щастя особовий склад не постраждав.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог завдав ударів по Харківщині, у Чугуєві є постраждалі.
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