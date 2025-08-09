360 1
Росіяни знову атакували Балаклію безпілотниками. ФОТОрепортаж
Другу ніч поспіль ворог атакував Балаклію на Харківщині ударними безпілотниками. Били по центральній частині міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Віталій Карабанов.
Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. У результаті чого на місці виникла пожежа.
Також є пошкодження у прилеглих багатоквартирних будинках.
На місці одразу почали працювати всі необхідні екстрені служби, було обстежено територію та ліквідовано пожежу.
"Пошкоджено майно, зруйновані будівлі, люди зазнали серйозного стресу. Ми робимо все, аби надати допомогу постраждалим та якнайшвидше ліквідувати наслідки цього злочину", - зазначив Карабанов.
І все це роблять замість закупівлі засобів ППО. В Україні при владі дебіли чи зрадники?