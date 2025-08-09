УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10659 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Балаклії
360 1

Росіяни знову атакували Балаклію безпілотниками. ФОТОрепортаж

Другу ніч поспіль ворог атакував Балаклію на Харківщині ударними безпілотниками. Били по центральній частині міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Віталій Карабанов.

Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. У результаті чого на місці виникла пожежа.
Також є пошкодження у прилеглих багатоквартирних будинках.

На місці одразу почали працювати всі необхідні екстрені служби, було обстежено територію та ліквідовано пожежу.

"Пошкоджено майно, зруйновані будівлі, люди зазнали серйозного стресу. Ми робимо все, аби надати допомогу постраждалим та якнайшвидше ліквідувати наслідки цього злочину", - зазначив Карабанов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили дронами по Харківщині: пошкоджено цивільну інфраструктуру у Чугуєві та Балаклії, 3 людини постраждали. ФОТОрепортаж

Балаклія
Балаклія

Балаклія
Балаклія
Балаклія
Балаклія
Балаклія

Автор: 

обстріл (30264) Балаклія (286) Харківська область (1437) Ізюмський район (122)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Місто Балаклія Харківської обл. визволили від окупації 08.09.22. З того дня і по сьогодні у місті побудували або будують ТРИ мости вартістю 1 млрд. грн. кожний (хоча після підриву старих мостів вистачало понтонних), 3-й рік (!!!) ремонтують частину окружної дороги, зробили ремонт у бібліотеці і Домі культури, кожному загиблому балаклійцю на війні будують ОКРЕМИЙ ПАМ'ЯТНИК на центральній площі (у мирний час!). Про укладання плитки і асфальту я не згадую.
І все це роблять замість закупівлі засобів ППО. В Україні при владі дебіли чи зрадники?
показати весь коментар
09.08.2025 08:18 Відповісти
 
 