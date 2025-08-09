УКР
Ворог атакував Чугуїв безпілотниками: двоє мирних жителів дістали поранення

У ніч на   9 серпня російські окупанти атакували Чугуїв Харківської області ударними безпілотниками. Дрони вдарили по одному з віддалених мікрорайонів міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва.

"Внаслідок обстрілу БПЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку. На місці працюють профільні служби", - йдеться в повідомленні.

