Ворог атакував Чугуїв безпілотниками: двоє мирних жителів дістали поранення
У ніч на 9 серпня російські окупанти атакували Чугуїв Харківської області ударними безпілотниками. Дрони вдарили по одному з віддалених мікрорайонів міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва.
"Внаслідок обстрілу БПЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку. На місці працюють профільні служби", - йдеться в повідомленні.
