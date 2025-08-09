Россияне ударили fpv-дроном по Гуляйполю: ранена женщина
В результате вражеской атаки на Пологовский район в Запорожской области ранена женщина.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, российский fpv-дрон попал по территории частного домовладения в Гуляйполе. В результате удара ранена 68-летняя женщина. Она получает всю необходимую медицинскую помощь.
