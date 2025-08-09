РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9180 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области Обстрелы Гуляйполя
146 0

Россияне ударили fpv-дроном по Гуляйполю: ранена женщина

Россияне обстреляли Гуляйполе

В результате вражеской атаки на Пологовский район в Запорожской области ранена женщина.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российский fpv-дрон попал по территории частного домовладения в Гуляйполе. В результате удара ранена 68-летняя женщина. Она получает всю необходимую медицинскую помощь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли спасателей в Запорожье, когда те тушили возгорание автомобиля. ФОТО

Автор: 

Гуляйполе (98) обстрел (28956) Запорожская область (3396) Пологовский район (111)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 