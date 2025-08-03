Рашисты обстреляли спасателей на Запорожье, когда те тушили возгорание автомобиля. ФОТО

В воскресенье, 3 августа, в прифронтовом Гуляйполе Запорожской области российские оккупанты обстреляли спасателей, которые тушили возгорание легкового авто.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне обстреляли спасателей именно тогда, когда те тушили возгорание легкового автомобиля. В результате обстрела поврежден пожарно-спасательный автомобиль", - сказано в сообщении.

Личный состав спасателей не пострадал.

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