Рашисты обстреляли спасателей на Запорожье, когда те тушили возгорание автомобиля. ФОТО
В воскресенье, 3 августа, в прифронтовом Гуляйполе Запорожской области российские оккупанты обстреляли спасателей, которые тушили возгорание легкового авто.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне обстреляли спасателей именно тогда, когда те тушили возгорание легкового автомобиля. В результате обстрела поврежден пожарно-спасательный автомобиль", - сказано в сообщении.
Личный состав спасателей не пострадал.
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Taras Bulba #602542
показать весь комментарий03.08.2025 18:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий03.08.2025 19:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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