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Новости Фото Обстрелы Запорожья
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Рашисты обстреляли спасателей на Запорожье, когда те тушили возгорание автомобиля. ФОТО

В воскресенье, 3 августа, в прифронтовом Гуляйполе Запорожской области российские оккупанты обстреляли спасателей, которые тушили возгорание легкового авто.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне обстреляли спасателей именно тогда, когда те тушили возгорание легкового автомобиля. В результате обстрела поврежден пожарно-спасательный автомобиль", - сказано в сообщении.

авто дснс

Личный состав спасателей не пострадал.

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Гуляйполе (96) обстрел (28869) Запорожская область (3371) ГСЧС (5093) Пологовский район (105)


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Нi, це не гєi, це 3.14дараси.
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03.08.2025 18:08 Ответить
Дрони та коригувальники московські, гадять в Україні!
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03.08.2025 19:35 Ответить
 
 