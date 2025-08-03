Рашисти обстріляли рятувальників на Запоріжжі, коли ті гасили загоряння авто. ФОТО

У неділю, 3 серпня, у прифронтовому Гуляйполі Запорізької області російські окупанти обстріляли рятувальників, які гасили загорання легкового авто.

Про це повідомляє ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни обстріляли надзвичайників саме тоді, коли ті гасили загоряння легкового автомобіля. Унаслідок обстрілу пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль", - сказано в повідомленні.

Особовий склад рятувальників не постраждав.

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