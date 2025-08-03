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Новини Фото Обстріли Запоріжжя
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Рашисти обстріляли рятувальників на Запоріжжі, коли ті гасили загоряння авто. ФОТО

У неділю, 3 серпня, у прифронтовому Гуляйполі Запорізької області російські окупанти обстріляли рятувальників, які гасили загорання легкового авто.

Про це повідомляє ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни обстріляли надзвичайників саме тоді, коли ті гасили загоряння легкового автомобіля. Унаслідок обстрілу пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль", - сказано в повідомленні.

авто дснс

Особовий склад рятувальників не постраждав.

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Автор: 

Гуляйполе (107) обстріл (30193) Запорізька область (3905) ДСНС (5235) Пологівський район (105)


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Нi, це не гєi, це 3.14дараси.
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03.08.2025 18:08 Відповісти
Дрони та коригувальники московські, гадять в Україні!
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03.08.2025 19:35 Відповісти
 
 