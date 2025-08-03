Рашисти обстріляли рятувальників на Запоріжжі, коли ті гасили загоряння авто. ФОТО
У неділю, 3 серпня, у прифронтовому Гуляйполі Запорізької області російські окупанти обстріляли рятувальників, які гасили загорання легкового авто.
Про це повідомляє ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни обстріляли надзвичайників саме тоді, коли ті гасили загоряння легкового автомобіля. Унаслідок обстрілу пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль", - сказано в повідомленні.
Особовий склад рятувальників не постраждав.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Taras Bulba #602542
показати весь коментар03.08.2025 18:08 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар03.08.2025 19:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль