Обстріли Запорізької області Обстріли Гуляйполя
Росіяни вдарили fpv-дроном по Гуляйполю: поранено жінку

Росіяни обстріляли Гуляйполе

Унаслідок ворожої атаки на Пологівський район у Запорізькій області поранено жінку.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російський fpv-дрон поцілив по території приватного домоволодіння у Гуляйполі. Унаслідок удару поранено 68-річну жінку. Вона отримує всю необхідну медичну допомогу.

Гуляйполе обстріл Запорізька область Пологівський район


