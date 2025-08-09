Росіяни вдарили fpv-дроном по Гуляйполю: поранено жінку
Унаслідок ворожої атаки на Пологівський район у Запорізькій області поранено жінку.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, російський fpv-дрон поцілив по території приватного домоволодіння у Гуляйполі. Унаслідок удару поранено 68-річну жінку. Вона отримує всю необхідну медичну допомогу.
