Трамп начинает понимать, что для США крайне важно поддерживать Украину в войне, - Хербст

Джон Гербст о поддержке Украины

Президент Дональд Трамп начинает осознавать необходимость поддерживать Украину, поскольку поражение России в войне отвечает интересам США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Эспрессо заявил бывший посол США в Украине, директор Центра Евразии Евроатлантического совета США Джон Хербст

"Я убежден, что для Соединенных Штатов чрезвычайно важно поддерживать Украину, чтобы агрессия Путина завершилась его поражением. Президент Трамп, по моему мнению, постепенно начинает это понимать, хотя подходит к этому с другой позиции. Некоторые в его администрации не осознают всей важности этой ситуации, тогда как другие понимают ее полностью. Впрочем, политика, которую мы наблюдали в течение последних шести недель, свидетельствует о том, что Трамп движется в правильном направлении", - пояснил Хербст.

Он также отметил, что на фоне угроз со стороны РФ европейцы усиливают поддержку Украины. Исключением остаются только Словакия и Венгрия.

"В Европе, за исключением восточных членов НАТО, таких как страны Балтии, Польша, Румыния и Чехия, сначала было недостаточное осознание того, насколько опасна война Путина в Украине для Альянса и всей Европы. Теперь все больше стран начинают это понимать, и это безусловно положительное развитие событий. Граждане стран ЕС, за отдельными исключениями в западной части Союза, а также Словакии и Венгрии, сейчас хорошо понимают, что поставлено на карту. Именно поэтому многие государства усилили свою поддержку Украины в тот момент, когда объем американской помощи начал уменьшаться", - добавил он.

Хербст Джон (125) Трамп Дональд (6168) война в Украине (5592)


+7
Таке враження що він тупуватий
09.08.2025 14:52 Ответить
+7
Трамп починає розуміти
анегдот,чи шо ?
09.08.2025 14:54 Ответить
+6
Пердь в калюжу, риже ******* розуміє лише бабло
09.08.2025 14:54 Ответить
этот человек похоже застрял в прошлом
09.08.2025 14:51 Ответить
А ты где застрял ?
09.08.2025 15:00 Ответить
Таке враження що він тупуватий
09.08.2025 14:52 Ответить
У нас кажуть - старий пердун.
09.08.2025 15:25 Ответить
Та невже ??? Може Доні навмисно заманює путлєра на американську територію, щоб гарантовано заарештувати??? Не схоже.
09.08.2025 14:53 Ответить
це спроба замилити очі усім, щоб не було паніки. Тихенько зробити здачу, а коли це станеться то вже буде піздно.
09.08.2025 14:56 Ответить
Трампон і розум- несумісні! 😁
09.08.2025 15:41 Ответить
Пердь в калюжу, риже ******* розуміє лише бабло
09.08.2025 14:54 Ответить
Абсолютно вірно,
09.08.2025 14:57 Ответить
Трамп починає розуміти
анегдот,чи шо ?
09.08.2025 14:54 Ответить
це спроба заспокоїти світ все добре, не хвилюйтеся -
але на тільки словах ми підтримуємо Україну... а по факту готуємо здати Україну
09.08.2025 14:55 Ответить
Зі Світових воїн перша і друга починалися з дерибану земель за рахунок слов'янських народів ( балкани, чехія-словакія, Карпатська Русь, пнр🇵🇱 тощо... ). Як бачите Третя Світова те саме робить..
09.08.2025 14:56 Ответить
у рудого це все вплив Мані
09.08.2025 14:58 Ответить
Трамп зажат между желанием порешать все за счет Украины и несогласием с этим значительной части американского и европейского населения и истеблишмента, а так же личных проблем, вот и крутится как овно в проруби.
09.08.2025 14:59 Ответить
З самого дитинства Трамп розумів, і досі розуміє тільки одне: на цьому світі існує Трамп, тільки Трамп, і нема нікого, крім Трампа.
09.08.2025 15:00 Ответить
Індію Пакистан помирив , армян с азерами теж
09.08.2025 15:02 Ответить
Взагалі то Трамп заявив, що він вже зупинив 5 воєн.
09.08.2025 15:16 Ответить
😁 помірюн херів!
09.08.2025 15:42 Ответить
Він типовий нарцис, і зараз він у захваті від самого себе.
09.08.2025 15:52 Ответить
Так, на цій планеті не було б людиноподібної істоти, могутнішої за нього.
Якби не Пу та Сі...
09.08.2025 16:24 Ответить
Ага, не пройде і 3 років як він це повністю усвідомить. Можливо. А можливо і ні.
09.08.2025 15:01 Ответить
Трамп починає розуміти, що для США вкрай важливо підтримувати Україну у війні, - Гербст

Це ніби лікар, який ще не втратив надію, пацієнту

**********************************************************************
Все хорошее - благодаря мастерству Трампа!

Как и все плохое, выдаваемое за хорошее - благодаря мастерству Трампа!

Все плохое случилось при Байдене!

Если бы президентом был Трамп, то ничего плохого бы не случилось!

Ни один президент США не делал так много и так быстро для мира и человечества как Трамп!

P.S. Каждый может добавить.
09.08.2025 15:03 Ответить
Доходить як до жирафа..
09.08.2025 15:03 Ответить
А, так це на думку Гербста. Ну-ну...
09.08.2025 15:06 Ответить
Нихрена Трамп не начинает. "Взять все и поделить"(с), такое его видение войны в Украине.
09.08.2025 15:12 Ответить
Не смішіть. Тампон ціленаправлено гне одну і ту ж свою політику ціллю якої є віддати Україну під московський режим вже багато років. Згадайте яка у Трампістів ще при Байдені була істерика коли рашисти ніяк не могли взяти Бахмут, Соледар і Авдіївку. Тоді трампісти заблокували поставки зброї Україні після чого і почався валитися весь фронт. Тому все що робить Тампон це не ради миру і тим більше не ради України а ради того щоб Україна капітулювала. І кожен крок Тампона потрібно розуміти як крок проти України
09.08.2025 15:12 Ответить
Це й до повернення Трампа непогано вдавалося американцям. Згадайте 22-23-й роки, коли Україна чекала на зброю від "партнерів", а в цей час кацапи закопуваличь на півдні та накопичували сили. Це американська політика, а не трампівська особиста.
09.08.2025 15:56 Ответить
Можливо і так. Якщо врахувати що сша завжди було проти виходу України із ссср і проти вступу України в ЄС і в НАТО. Як бачим коли треба то інші країни вони приймають в НАТО в один день. А Україну вже 30 років за ніс водять. Все тому що америці потрібно щоб Сосія була міцною державою бо вони вірять що Сосія стримує Китай. А як вже побачили, рашисти без України нічого не варті ні в військовому сенсі ні в промисловому. І українці якщо будуть жити окремо від Сосії то навряд чи захочуть по своїй волі йти воювати за рашистів проти Китаю.
09.08.2025 16:33 Ответить
Все що робить Трамп, він робить заради Трампа, тільки Трампа, і нікого, крім Трампа.
09.08.2025 16:27 Ответить
"Трамп починає розуміти"

если раньше этого не делал, то зачем ему это начинать
09.08.2025 15:13 Ответить
Та ми бачимо що йому важливо. Прибрати з дороги впертих українців та дєлать дєла с валодєй. Навіщо ці балачки?
09.08.2025 15:15 Ответить
Тромба знову обманув *****? Та ні. Тромб свідомо домагається примушення України до капітуляіії. А якщо не вдасться, то принаймні зупинити поставки озброєння і *********** Україні, а також продовжити саботаж шодо введення санкцій проти пітьми.

09.08.2025 15:15 Ответить
А трампу про це доповіли , він знає ?
09.08.2025 15:17 Ответить
Є варіант Трампа закінчення війни - по лінії фронту.

Але може бути і інший варіант закінчення війни: обмін територіями. росія віддає Україні території Херсонської і Запорізької областей, які вона захватила, в обмін на ту частину Донбасу, яку вона не змогла захватити.

Цей варіант кращий і для України і для росії, ніж варіант трампа.

Чому це краще для України - ми зберігаємо за собою більше земель.

Чому це краще для росії, ніж варіант Трампа. путін, коли починав "сво" заявляв такі цілі "сво": "звільнення" всього Донбасу і невступ України в НАТО. Він зможе сказати росіянам, що всі цілі "сво" виконані і він переміг.
09.08.2025 15:19 Ответить
і путіну потрібне міжнародне визнання захвачених територій. якийсь непонятний кусок України світ ніколи не признає. путін може надіятися тільки на визнання в майбутньому Криму і Донбасу.

і йому ж треба російську пропаганду на якусь нову тему перевести. ато війна закінчиться, настане тишина, про що будуть говорити ці всі пропагандисти в студіях пропагандистських передач?

а вони можуть перейти на тему "добиваємось міжнародного визнання криму і донбасу". і цій темі він може присвятити слідуючі 10 років президентства. вони можуть якісь там рефернедуми влаштовувати мало не кожен рік, якісь мітинги на донбасі, якісь мітинги донбасців в європейських столицях. останні 11 років він розважав населення війною з Україною. слідуючі 10 років він зможе розважати населення темою признання територій.
09.08.2025 15:29 Ответить
Пане Гербст, при всій повазі -- трумп за півроку не зрозумів, який вітькофф дебіл, і ВЧЕРГОВЕ послав його до йухла. Той "неправильно зрозумів", і показав на увесь світ, які вони (трамп і вітькофф) довбойоби.

А ви чекаєте від трампа якихось глибоких "усвідомлень"....
09.08.2025 16:20 Ответить
Джон Гербст не 3,14зди про розуміння"трамбона", котре давно зафільмувала гебня, і плюс купив куйло...
09.08.2025 16:30 Ответить
Пан Гербст почав працювати на "краснова"?
09.08.2025 16:37 Ответить
 
 