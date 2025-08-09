Трамп начинает понимать, что для США крайне важно поддерживать Украину в войне, - Хербст
Президент Дональд Трамп начинает осознавать необходимость поддерживать Украину, поскольку поражение России в войне отвечает интересам США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Эспрессо заявил бывший посол США в Украине, директор Центра Евразии Евроатлантического совета США Джон Хербст
"Я убежден, что для Соединенных Штатов чрезвычайно важно поддерживать Украину, чтобы агрессия Путина завершилась его поражением. Президент Трамп, по моему мнению, постепенно начинает это понимать, хотя подходит к этому с другой позиции. Некоторые в его администрации не осознают всей важности этой ситуации, тогда как другие понимают ее полностью. Впрочем, политика, которую мы наблюдали в течение последних шести недель, свидетельствует о том, что Трамп движется в правильном направлении", - пояснил Хербст.
Он также отметил, что на фоне угроз со стороны РФ европейцы усиливают поддержку Украины. Исключением остаются только Словакия и Венгрия.
"В Европе, за исключением восточных членов НАТО, таких как страны Балтии, Польша, Румыния и Чехия, сначала было недостаточное осознание того, насколько опасна война Путина в Украине для Альянса и всей Европы. Теперь все больше стран начинают это понимать, и это безусловно положительное развитие событий. Граждане стран ЕС, за отдельными исключениями в западной части Союза, а также Словакии и Венгрии, сейчас хорошо понимают, что поставлено на карту. Именно поэтому многие государства усилили свою поддержку Украины в тот момент, когда объем американской помощи начал уменьшаться", - добавил он.
анегдот,чи шо ?
але на тільки словах ми підтримуємо Україну... а по факту готуємо здати Україну
Якби не Пу та Сі...
Це ніби лікар, який ще не втратив надію, пацієнту
**********************************************************************
Все хорошее - благодаря мастерству Трампа!
Как и все плохое, выдаваемое за хорошее - благодаря мастерству Трампа!
Все плохое случилось при Байдене!
Если бы президентом был Трамп, то ничего плохого бы не случилось!
Ни один президент США не делал так много и так быстро для мира и человечества как Трамп!
P.S. Каждый может добавить.
если раньше этого не делал, то зачем ему это начинать
Але може бути і інший варіант закінчення війни: обмін територіями. росія віддає Україні території Херсонської і Запорізької областей, які вона захватила, в обмін на ту частину Донбасу, яку вона не змогла захватити.
Цей варіант кращий і для України і для росії, ніж варіант трампа.
Чому це краще для України - ми зберігаємо за собою більше земель.
Чому це краще для росії, ніж варіант Трампа. путін, коли починав "сво" заявляв такі цілі "сво": "звільнення" всього Донбасу і невступ України в НАТО. Він зможе сказати росіянам, що всі цілі "сво" виконані і він переміг.
і йому ж треба російську пропаганду на якусь нову тему перевести. ато війна закінчиться, настане тишина, про що будуть говорити ці всі пропагандисти в студіях пропагандистських передач?
а вони можуть перейти на тему "добиваємось міжнародного визнання криму і донбасу". і цій темі він може присвятити слідуючі 10 років президентства. вони можуть якісь там рефернедуми влаштовувати мало не кожен рік, якісь мітинги на донбасі, якісь мітинги донбасців в європейських столицях. останні 11 років він розважав населення війною з Україною. слідуючі 10 років він зможе розважати населення темою признання територій.
А ви чекаєте від трампа якихось глибоких "усвідомлень"....