Трамп начинает понимать, что для США крайне важно поддерживать Украину в войне, - Хербст

Президент Дональд Трамп начинает осознавать необходимость поддерживать Украину, поскольку поражение России в войне отвечает интересам США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Эспрессо заявил бывший посол США в Украине, директор Центра Евразии Евроатлантического совета США Джон Хербст

"Я убежден, что для Соединенных Штатов чрезвычайно важно поддерживать Украину, чтобы агрессия Путина завершилась его поражением. Президент Трамп, по моему мнению, постепенно начинает это понимать, хотя подходит к этому с другой позиции. Некоторые в его администрации не осознают всей важности этой ситуации, тогда как другие понимают ее полностью. Впрочем, политика, которую мы наблюдали в течение последних шести недель, свидетельствует о том, что Трамп движется в правильном направлении", - пояснил Хербст.

Он также отметил, что на фоне угроз со стороны РФ европейцы усиливают поддержку Украины. Исключением остаются только Словакия и Венгрия.

"В Европе, за исключением восточных членов НАТО, таких как страны Балтии, Польша, Румыния и Чехия, сначала было недостаточное осознание того, насколько опасна война Путина в Украине для Альянса и всей Европы. Теперь все больше стран начинают это понимать, и это безусловно положительное развитие событий. Граждане стран ЕС, за отдельными исключениями в западной части Союза, а также Словакии и Венгрии, сейчас хорошо понимают, что поставлено на карту. Именно поэтому многие государства усилили свою поддержку Украины в тот момент, когда объем американской помощи начал уменьшаться", - добавил он.

