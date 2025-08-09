УКР
Трамп починає розуміти, що для США вкрай важливо підтримувати Україну у війні, - Гербст

Джон Гербст про підтримку України

Президент Дональд Трамп починає усвідомлювати необхідність підтримувати Україну , оскільки поразка Росії у війні відповідає інтересам США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо заявив колишній посол США в Україні, директор Центру Євразії Євроатлантичної ради США Джон Гербст

"Я переконаний, що для Сполучених Штатів надзвичайно важливо підтримувати Україну, щоб агресія Путіна завершилася його поразкою. Президент Трамп, на мою думку, поступово починає це розуміти, хоча підходить до цього з іншої позиції. Дехто в його адміністрації не усвідомлює всієї ваги цієї ситуації, тоді як інші розуміють її цілком. Утім, політика, яку ми спостерігали впродовж останніх шести тижнів, свідчить про те, що Трамп рухається у правильному напрямку", - пояснив Гербст.

Він також наголосив, що на тлі загроз з боку РФ європейці посилюють підтримку України. Винятком залишаються лише Словаччина та Угорщина.

"У Європі, за винятком східних членів НАТО, таких як країни Балтії, Польща, Румунія і Чехія, спочатку було недостатнє усвідомлення того, наскільки небезпечною є війна Путіна в Україні для Альянсу та всієї Європи. Тепер дедалі більше країн починають це розуміти, і це безумовно позитивний розвиток подій. Громадяни країн ЄС, за окремими винятками в західній частині Союзу, а також Словаччини та Угорщини, нині добре розуміють, що поставлено на карту. Саме тому багато держав посилили свою підтримку України в той момент, коли обсяг американської допомоги почав зменшуватися", - додав він.

этот человек похоже застрял в прошлом
показати весь коментар
09.08.2025 14:51 Відповісти
А ты где застрял ?
показати весь коментар
09.08.2025 15:00 Відповісти
Таке враження що він тупуватий
показати весь коментар
09.08.2025 14:52 Відповісти
Та невже ??? Може Доні навмисно заманює путлєра на американську територію, щоб гарантовано заарештувати??? Не схоже.
показати весь коментар
09.08.2025 14:53 Відповісти
це спроба замилити очі усім, щоб не було паніки. Тихенько зробити здачу, а коли це станеться то вже буде піздно.
показати весь коментар
09.08.2025 14:56 Відповісти
Пердь в калюжу, риже ******* розуміє лише бабло
показати весь коментар
09.08.2025 14:54 Відповісти
Абсолютно вірно,
показати весь коментар
09.08.2025 14:57 Відповісти
Трамп починає розуміти
анегдот,чи шо ?
показати весь коментар
09.08.2025 14:54 Відповісти
це спроба заспокоїти світ все добре, не хвилюйтеся -
але на тільки словах ми підтримуємо Україну... а по факту готуємо здати Україну
показати весь коментар
09.08.2025 14:55 Відповісти
Зі Світових воїн перша і друга починалися з дерибану земель за рахунок слов'янських народів ( балкани, чехія-словакія, Карпатська Русь, пнр🇵🇱 тощо... ). Як бачите Третя Світова те саме робить..
показати весь коментар
09.08.2025 14:56 Відповісти
у рудого це все вплив Мані
показати весь коментар
09.08.2025 14:58 Відповісти
Трамп зажат между желанием порешать все за счет Украины и несогласием с этим значительной части американского и европейского населения и истеблишмента, а так же личных проблем, вот и крутится как овно в проруби.
показати весь коментар
09.08.2025 14:59 Відповісти
З самого дитинства Трамп розумів, і досі розуміє тільки одне: на цьому світі існує Трамп, тільки Трамп, і нема нікого, крім Трампа.
показати весь коментар
09.08.2025 15:00 Відповісти
Індію Пакистан помирив , армян с азерами теж
показати весь коментар
09.08.2025 15:02 Відповісти
Ага, не пройде і 3 років як він це повністю усвідомить. Можливо. А можливо і ні.
показати весь коментар
09.08.2025 15:01 Відповісти
Трамп починає розуміти, що для США вкрай важливо підтримувати Україну у війні, - Гербст

Це ніби лікар, який ще не втратив надію, пацієнту

**********************************************************************
Все хорошее - благодаря мастерству Трампа!

Как и все плохое, выдаваемое за хорошее - благодаря мастерству Трампа!

Все плохое случилось при Байдене!

Если бы президентом был Трамп, то ничего плохого бы не случилось!

Ни один президент США не делал так много и так быстро для мира и человечества как Трамп!

P.S. Каждый может добавить.
показати весь коментар
09.08.2025 15:03 Відповісти
Доходить як до жирафа..
показати весь коментар
09.08.2025 15:03 Відповісти
А, так це на думку Гербста. Ну-ну...
показати весь коментар
09.08.2025 15:06 Відповісти
Нихрена Трамп не начинает. "Взять все и поделить"(с), такое его видение войны в Украине.
показати весь коментар
09.08.2025 15:12 Відповісти
Не смішіть. Тампон ціленаправлено гне одну і ту ж свою політику ціллю якої є віддати Україну під московський режим вже багато років. Згадайте яка у Трампістів ще при Байдені була істерика коли рашисти ніяк не могли взяти Бахмут, Соледар і Авдіївку. Тоді трампісти заблокували поставки зброї Україні після чого і почався валитися весь фронт. Тому все що робить Тампон це не ради миру і тим більше не ради України а ради того щоб Україна капітулювала. І кожен крок Тампона потрібно розуміти як крок проти України
показати весь коментар
09.08.2025 15:12 Відповісти
"Трамп починає розуміти"

если раньше этого не делал, то зачем ему это начинать
показати весь коментар
09.08.2025 15:13 Відповісти
Та ми бачимо що йому важливо. Прибрати з дороги впертих українців та дєлать дєла с валодєй. Навіщо ці балачки?
показати весь коментар
09.08.2025 15:15 Відповісти
 
 