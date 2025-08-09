Один человек погиб в результате вражеской атаки на Запорожскую область

Сегодня, 9 августа, российские войска ударили по Васильевскому району Запорожской области, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне нанесли удар по Степногорской громаде. Попали по жилой застройке, в результате чего разрушен частный дом.



Сообщается, что в собственном дворе погибла 61-летняя женщина.

