Одна людина загинула через ворожу атаку на Запорізьку область
Сьогодні, 9 серпня, російські війська вдарили по Василівському району Запорізької області, внаслідок чого загинула жінка.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, росіяни завдали удару по Степногірській громаді. Поцілили по житловій забудові, унаслідок чого зруйнований приватний будинок.
Повідомляється, що на власному подвірʼї загинула 61-річна жінка.
