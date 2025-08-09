Войска РФ атаковали дроном Харьков: 5 пострадавших, среди них - 17-летняя девушка
Под вечер 9 августа 2025 года войска РФ нанесли удар дроном по Харькову.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БПЛА в крышу магазина мебели. на эту минуту известно о 5 пострадавших", - отметил он
На месте работают подразделения ГСЧС и медики.
Позже Синегубов отметил, что среди пострадавших в Киевском районе Харькова - 17-летняя девушка.
Четверо пострадавших женщин госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь.
