Новини Атака безпілотників на Харків
Війська РФ атакували дроном Харків: 5 постраждалих, серед них - 17-річна дівчина

Харків після обстрілу

Під вечір 9 серпня 2025 року війська РФ завдали удару дроном по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"В Київському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БпЛА в дах магазину меблів.На цю хвилину відомо про 5 постраждалих", - зауважив він

На місці працюють підрозділи ДСНС та медики.

Пізніше Синєгубов зазначив, що серед постраждалих в Київському районі Харкова - 17-річна дівчина.

Четверо постраждалих жінок шпиталізували. Медики надають всю необхідну допомогу.

обстріл (30281) Харків (5839) дрони (5255) Харківська область (1437) Харківський район (503)


