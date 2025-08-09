Війська РФ атакували дроном Харків: 5 постраждалих, серед них - 17-річна дівчина

Під вечір 9 серпня 2025 року війська РФ завдали удару дроном по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"В Київському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БпЛА в дах магазину меблів.На цю хвилину відомо про 5 постраждалих", - зауважив він

На місці працюють підрозділи ДСНС та медики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Харків "шахедом", спалахнула пожежа, - мер

Пізніше Синєгубов зазначив, що серед постраждалих в Київському районі Харкова - 17-річна дівчина.

Четверо постраждалих жінок шпиталізували. Медики надають всю необхідну допомогу.