Війська РФ атакували дроном Харків: 5 постраждалих, серед них - 17-річна дівчина
Під вечір 9 серпня 2025 року війська РФ завдали удару дроном по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"В Київському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БпЛА в дах магазину меблів.На цю хвилину відомо про 5 постраждалих", - зауважив він
На місці працюють підрозділи ДСНС та медики.
Пізніше Синєгубов зазначив, що серед постраждалих в Київському районі Харкова - 17-річна дівчина.
Четверо постраждалих жінок шпиталізували. Медики надають всю необхідну допомогу.
