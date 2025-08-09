За сутки Силы беспилотных систем поразили 749 целей захватчиков. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 8-9 августа подразделения Сил беспилотных систем поразили 749 уникальных целей противника.
Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, среди пораженных целей врага:
- 172 единицы личного состава, из которых 108 - ликвидировано;
- 36 единиц автомобильной техники и 25 мотоциклов;
- 18 артиллерийских систем, 3 танка и 2 единицы бронетехники.
Кроме того, уничтожено 35 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 29 точек вылета операторов БПЛА.
Всего в течение августа (01-09.08) уничтожено/поражено 6353 цели, из которых 1506 - личный состав противника.
