РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10049 посетителей онлайн
Новости Группировка Сил беспилотных операций
226 0

За сутки Силы беспилотных систем поразили 749 целей захватчиков. ИНФОГРАФИКА

оператор, дрон

В течение суток 8-9 августа подразделения Сил беспилотных систем поразили 749 уникальных целей противника.

Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, среди пораженных целей врага:

  • 172 единицы личного состава, из которых 108 - ликвидировано;
  • 36 единиц автомобильной техники и 25 мотоциклов;
  • 18 артиллерийских систем, 3 танка и 2 единицы бронетехники.

поражение

Кроме того, уничтожено 35 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 29 точек вылета операторов БПЛА.

Всего в течение августа (01-09.08) уничтожено/поражено 6353 цели, из которых 1506 - личный состав противника.

Смотрите также: В течение суток Силы беспилотных систем поразили 677 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА

ликвидация (3935) уничтожение (7635) Силы беспилотных систем (188)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 