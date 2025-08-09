За добу Сили безпілотних систем уразили 749 цілей загарбників. ІНФОГРАФІКА
Впродовж доби 8-9 серпня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 749 унікальних цілей противника.
Про це повідомляє пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, серед уражених цілей ворога:
- 172 одиниці особового складу, з яких 108 – ліквідовано;
- 36 одиниць автомобільної техніки та 25 мотоциклів;
- 18 артилерійських систем, 3 танки та 2 одиниці бронетехніки.
Крім того, знищено 35 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 29 точок вильоту операторів БПЛА.
Всього впродовж серпня (01–09.08) знищено/уражено 6353 цілі, з яких 1506 – особовий склад противника.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль