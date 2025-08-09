Оккупанты ударили из артиллерии по Молодежному в Херсонской области: пострадала женщина, разрушен дом
Вечером субботы, 9 августа, российские оккупанты ударили по Молодежному на Херсонщине. В результате вражеской атаки пострадала женщина.
Об этом сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 18:30 российские военные обстреляли из артиллерии Молодежное Херсонской общины. Из-за вражеской атаки частично разрушен дом, в котором находилась 72-летняя местная жительница. Пожилая женщина получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы", - сказано в сообщении.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу в среднем состоянии тяжести.
