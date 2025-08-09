УКР
Окупанти вдарили з артилерії по Молодіжному на Херсонщині: постраждала жінка, зруйновано будинок

Ввечері суботи, 9 серпня, російські окупанти вдарили по Молодіжному на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки постраждала жінка.

Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 18:30 російські військові обстріляли з артилерії Молодіжне Херсонської громади. Через ворожу атаку частково зруйновано будинок, в якому перебувала 72-річна місцева жителька. Літня жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", - сказано в повідомленні.

Бригада швидкої допомоги доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості.

