Окупанти вдарили з артилерії по Молодіжному на Херсонщині: постраждала жінка, зруйновано будинок
Ввечері суботи, 9 серпня, російські окупанти вдарили по Молодіжному на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки постраждала жінка.
Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 18:30 російські військові обстріляли з артилерії Молодіжне Херсонської громади. Через ворожу атаку частково зруйновано будинок, в якому перебувала 72-річна місцева жителька. Літня жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", - сказано в повідомленні.
Бригада швидкої допомоги доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості.
