Россия запустила ударные дроны по Украине, - Воздушные силы

Вечером субботы, 9 августа, российские оккупанты запустили ударные беспилотники по территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Группа вражеских ударных БпЛА из Брянской обл. рф на север Черниговщины", - сообщалось в 22:53.

Может - сразу на Аляску?
Могу даже дорогу показать...
09.08.2025 23:04 Ответить
Хлопці, спаліть у відповідь якесь кацапське НПЗ перед зустріччю путлера та трампа. Для кращих перемовин.
09.08.2025 23:22 Ответить
 
 