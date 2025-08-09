Россия запустила ударные дроны по Украине, - Воздушные силы
Вечером субботы, 9 августа, российские оккупанты запустили ударные беспилотники по территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Группа вражеских ударных БпЛА из Брянской обл. рф на север Черниговщины", - сообщалось в 22:53.
