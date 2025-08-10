УКР
Росія запустила ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері суботи, 9 серпня, російські окупанти запустили ударні безпілотники по території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на Повітряні сили ЗСУ.

"Група ворожих ударних БпЛА з Брянської обл.. рф на північ Чернігівщини", - повідомлялося о 22:53.

"Велика група "шахедів" на півночі Чернігівщини та Сумщини курсом на південь, - повідомлялося о 23:17. 

Оновлення

Нова група ворожих ударних БпЛА з Брянської обл.. рф на північ Сумщини та Чернігівщини, - повідомлялося о 23:43.

Нова група ворожих ударних БпЛА з Донеччини на Дніпропетровську та Запорізьку області, - повідомлялося о 23:47.

Нова група ворожих ударних БпЛА з Курської обл.. рф на Сумщину, - повідомлялося о 23:50.

О 00:13 ПС повідомили:

  • Група "шахедів" у центрі Сумщини курсом на південь.
  • "Шахеди" на сході, південному сході Чернігівщини курсом на Полтавщину.
  • Кілька груп "шахедів"на південному сході Дніпропетровщини курсом на Дніпро, Павлоград.

О 00:24 ПС повідомили про нову групу ворожих ударних БпЛА з Бєлгородської обл.. рф на південь Сумщини.

Нова група ворожих ударних БпЛА з Бєлгородської обл.. рф на північ Харківщини, - повідомлялося о 00:57. 

безпілотник (4685) атака (444) Повітряні сили (2930)


Может - сразу на Аляску?
Могу даже дорогу показать...
показати весь коментар
09.08.2025 23:04 Відповісти
Хлопці, спаліть у відповідь якесь кацапське НПЗ перед зустріччю путлера та трампа. Для кращих перемовин.
показати весь коментар
09.08.2025 23:22 Відповісти
Весь цей Марлезонський балет - ні до чого. кацапи повинні відчувати теж саме, що й ми. Палати повинні житлові масиви, підірвани ГЕС, ТЕЦ..жодного трасформатору..відповіді повинні бути дзеркальними. В нас діти гинуть, батьки з розуму сходять..а на сросії все ок..вікна побили, та пофіг..
показати весь коментар
09.08.2025 23:36 Відповісти
Це так кремлівське падло готується до перемовин на Алясці !
Уявляю , яка радість у ху@ла наразі від того, що сам президент Трамп
запросив живодера до США !!😡
показати весь коментар
09.08.2025 23:50 Відповісти
які тут 24 години, за день-два, 2-3 тижні, 30 днів, 10-12.
до 7мого серпня?
бескінчене відкладання санкцій на кацапію вже, доня, давай!
показати весь коментар
09.08.2025 23:59 Відповісти
 
 