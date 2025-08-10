Росія запустила ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 9 серпня, російські окупанти запустили ударні безпілотники по території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на Повітряні сили ЗСУ.

"Група ворожих ударних БпЛА з Брянської обл.. рф на північ Чернігівщини", - повідомлялося о 22:53.

"Велика група "шахедів" на півночі Чернігівщини та Сумщини курсом на південь, - повідомлялося о 23:17.

Оновлення

Нова група ворожих ударних БпЛА з Брянської обл.. рф на північ Сумщини та Чернігівщини, - повідомлялося о 23:43.

Нова група ворожих ударних БпЛА з Донеччини на Дніпропетровську та Запорізьку області, - повідомлялося о 23:47.

Нова група ворожих ударних БпЛА з Курської обл.. рф на Сумщину, - повідомлялося о 23:50.

О 00:13 ПС повідомили:

Група "шахедів" у центрі Сумщини курсом на південь.

"Шахеди" на сході, південному сході Чернігівщини курсом на Полтавщину.

Кілька груп "шахедів"на південному сході Дніпропетровщини курсом на Дніпро, Павлоград.

О 00:24 ПС повідомили про нову групу ворожих ударних БпЛА з Бєлгородської обл.. рф на південь Сумщини.

Нова група ворожих ударних БпЛА з Бєлгородської обл.. рф на північ Харківщини, - повідомлялося о 00:57.

Читайте також: Знищено 1 із 2 крилатих ракет та 16 із 47 безпілотників, - Повітряні сили