Знищено 1 із 2 крилатих ракет та 16 із 47 безпілотників, - Повітряні сили

знищення повітряної цілі

У ніч на 9 серпня 2025 року війська РФ атакували Україну 49-ма засобами повітряного нападу – крилатими ракетами, "шахедами" та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Так, противник атакував 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Зазначається, що атаки відбувалися із напрямків: Курськ, Міллерово, Шаталово – РФ.

Крім того, ворог випустив по Україні дві крилаті ракети Іскандер-К із ТОТ Запорізької області.

Ударними БпЛА атаковано прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, ракетами – місто Дніпро.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено крилату ракету Іскандер-К, 16 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Наслідки

Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях.

Раніше повідомолялося, що зранку 9 серпня російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Знищення кацапських НПЗ - потужна міна уповільненої дії зі смертельним ефектом для економіки і логістики балалайні. Це найдешевший і найефективніший спосіб паралізувати та розвалити ×уйлостан.
09.08.2025 09:47 Відповісти
оце стіна дронів
09.08.2025 09:56 Відповісти
Да, результати охрєнітєльні. Однак п.дори били по прифронтових територіях. Наші просто не встигали.
09.08.2025 10:20 Відповісти
Чомусь немає повідомлень скільки і чим збили рашисти наших безпілотників. Мабуть санкції Трампа пішли по іншому сценарію.
09.08.2025 10:17 Відповісти
Сбивают ракетами ППО, часть сбивает авиация тоже ракетами повитря-повитря, бывает сбивают вертолётами бортовым оружием, но таких случаев очень мало и только днём.
09.08.2025 11:21 Відповісти
 
 