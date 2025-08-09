Знищено 1 із 2 крилатих ракет та 16 із 47 безпілотників, - Повітряні сили

У ніч на 9 серпня 2025 року війська РФ атакували Україну 49-ма засобами повітряного нападу – крилатими ракетами, "шахедами" та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Так, противник атакував 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Зазначається, що атаки відбувалися із напрямків: Курськ, Міллерово, Шаталово – РФ.

Крім того, ворог випустив по Україні дві крилаті ракети Іскандер-К із ТОТ Запорізької області.



Ударними БпЛА атаковано прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, ракетами – місто Дніпро.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено крилату ракету Іскандер-К, 16 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Наслідки

Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях.

Раніше повідомолялося, що зранку 9 серпня російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.