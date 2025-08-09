Рашисти зранку атакували Дніпро ракетами, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Зранку 9 серпня російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

"Постраждали троє людей – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок атаки є руйнування на території підприємства, потрощені й авто, будівля, що не експлуатувалася. Виникла пожежа.

Протягом ночі ворог продовжив атаки на Нікопольщину, бив артилерією та БпЛА. Тероризував Нікополь, Мирівську, Марганецьку, Покровську – міську та сільську – громади.

"На жаль, є загибла і постраждалий. Частково зруйнований приватний будинок, ще 6 – пошкоджені. Понівечені 2 господарські споруди, лінія електропередач", - зазначив Лисак.

За уточненою інформацією, через влучання FPV-дроном по Мирівській громаді вчора ввечері спалахнула господарська споруда. Полум'я рятувальники загасили. Побите авто.

Тривали удари й по Синельниківщині. Там потерпала Межівська громада. По ній противник влучив безпілотниками. Зайнялися приватний і багатоквартирний будинки. Вогонь приборкали.

