УКР
Атака безпілотників на Дніпро
Рашисти зранку атакували Дніпро ракетами, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Зранку 9 серпня російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

"Постраждали троє людей – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок атаки є руйнування на території підприємства, потрощені й авто, будівля, що не експлуатувалася. Виникла пожежа.

Протягом ночі ворог продовжив атаки на Нікопольщину, бив артилерією та БпЛА. Тероризував Нікополь, Мирівську, Марганецьку, Покровську – міську та сільську – громади.

"На жаль, є загибла і постраждалий. Частково зруйнований приватний будинок, ще 6 – пошкоджені. Понівечені 2 господарські споруди, лінія електропередач", - зазначив Лисак.

За уточненою інформацією, через влучання FPV-дроном по Мирівській громаді вчора ввечері спалахнула господарська споруда. Полум'я рятувальники загасили. Побите авто.

Тривали удари й по Синельниківщині. Там потерпала Межівська громада. По ній противник влучив безпілотниками. Зайнялися приватний і багатоквартирний будинки. Вогонь приборкали.

Дніпро (3349) обстріл (30264) Нікополь (1306) Дніпропетровська область (4112) Дніпровський район (146) Нікопольський район (372) Синельниківський район (168)


А в нас уже мир? Гундосий знову чекає нагоди плєшивцю в очі подивитися?
показати весь коментар
09.08.2025 08:38 Відповісти
*****-убивця,трамп-подільник,недолугий.
показати весь коментар
09.08.2025 08:45 Відповісти
Зараз Зельман достане козир, балістика полетить на Москву, Буданов та Малюк підірвуть Кремль та Кримський міст, захопимо Курську АЕС, та Суджу. І Трапм скаже, ти не зеленое чмо та банкрут, ти реально боєць.
показати весь коментар
09.08.2025 09:11 Відповісти
 
 