Рашисты утром атаковали Днепр ракетами, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Утром 9 августа российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

"Пострадали три человека - 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Также в результате атаки есть разрушения на территории предприятия, разбиты и авто, здание, которое не эксплуатировалось. Возник пожар.

В течение ночи враг продолжил атаки на Никопольщину, бил артиллерией и БпЛА. Терроризировал Никополь, Мировскую, Марганецкую, Покровскую - городскую и сельскую - громады.

"К сожалению, есть погибшая и пострадавший. Частично разрушен частный дом, еще 6 - повреждены. Изуродованы 2 хозяйственные постройки, линия электропередач", - отметил Лысак.

По уточненной информации, из-за попадания FPV-дроном по Мировской громаде вчера вечером вспыхнула хозяйственная постройка. Пламя спасатели потушили. Разбитое авто.

Продолжались удары и по Синельниковщине. Там пострадала Межевская громада. По ней противник попал беспилотниками. Загорелись частный и многоквартирный дома. Огонь укротили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Чугуев беспилотниками: двое мирных жителей получили ранения

А в нас уже мир? Гундосий знову чекає нагоди плєшивцю в очі подивитися?
09.08.2025 08:38 Ответить
*****-убивця,трамп-подільник,недолугий.
09.08.2025 08:45 Ответить
Зараз Зельман достане козир, балістика полетить на Москву, Буданов та Малюк підірвуть Кремль та Кримський міст, захопимо Курську АЕС, та Суджу. І Трапм скаже, ти не зеленое чмо та банкрут, ти реально боєць.
