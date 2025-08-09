Уничтожено 1 из 2 крылатых ракет и 16 из 47 беспилотников, - Воздушные силы
В ночь на 9 августа 2025 года войска РФ атаковали Украину 49-ю средствами воздушного нападения - крылатыми ракетами, "шахедами" и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Так, противник атаковал 47-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Отмечается, что атаки происходили с направлений: Курск, Миллерово, Шаталово - РФ.
Кроме того, враг выпустил по Украине две крылатые ракеты Искандер-К с ТОТ Запорожской области.
Ударными БпЛА атакованы прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей, ракетами - город Днепр.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены крылатая ракета Искандер-К, 16 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.
Последствия
Зафиксировано попадание 31 БпЛА на 15 локациях.
Ранее сообщалось, что утром 9 августа российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.
