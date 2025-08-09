РУС
Уничтожено 1 из 2 крылатых ракет и 16 из 47 беспилотников, - Воздушные силы

уничтожение воздушной цели

В ночь на 9 августа 2025 года войска РФ атаковали Украину 49-ю средствами воздушного нападения - крылатыми ракетами, "шахедами" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Так, противник атаковал 47-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Отмечается, что атаки происходили с направлений: Курск, Миллерово, Шаталово - РФ.

Кроме того, враг выпустил по Украине две крылатые ракеты Искандер-К с ТОТ Запорожской области.

Ударными БпЛА атакованы прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей, ракетами - город Днепр.

Также читайте: Россияне запустили по Украине ударные дроны, - Воздушные силы (обновлено)

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены крылатая ракета Искандер-К, 16 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 31 БпЛА на 15 локациях.

Читайте: В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: угроза баллистики (обновлено)

Ранее сообщалось, что утром 9 августа российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Автор: 

обстрел (28939) ПВО (3016) Воздушные силы (2587)


Знищення кацапських НПЗ - потужна міна уповільненої дії зі смертельним ефектом для економіки і логістики балалайні. Це найдешевший і найефективніший спосіб паралізувати та розвалити ×уйлостан.
09.08.2025 09:47 Ответить
оце стіна дронів
09.08.2025 09:56 Ответить
Да, результати охрєнітєльні. Однак п.дори били по прифронтових територіях. Наші просто не встигали.
09.08.2025 10:20 Ответить
Чомусь немає повідомлень скільки і чим збили рашисти наших безпілотників. Мабуть санкції Трампа пішли по іншому сценарію.
09.08.2025 10:17 Ответить
Сбивают ракетами ППО, часть сбивает авиация тоже ракетами повитря-повитря, бывает сбивают вертолётами бортовым оружием, но таких случаев очень мало и только днём.
09.08.2025 11:21 Ответить
 
 