Уничтожено 1 из 2 крылатых ракет и 16 из 47 беспилотников, - Воздушные силы

В ночь на 9 августа 2025 года войска РФ атаковали Украину 49-ю средствами воздушного нападения - крылатыми ракетами, "шахедами" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Так, противник атаковал 47-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Отмечается, что атаки происходили с направлений: Курск, Миллерово, Шаталово - РФ.

Кроме того, враг выпустил по Украине две крылатые ракеты Искандер-К с ТОТ Запорожской области.



Ударными БпЛА атакованы прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей, ракетами - город Днепр.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены крылатая ракета Искандер-К, 16 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 31 БпЛА на 15 локациях.

