Взрывы прогремели в Чугуевской громаде на Харьковщине: враг атакует ударными БПЛА

взрывы, дым

В ночь на воскресенье, 10 августа, в Чугуевской громаде Харьковской области прогремела серия взрывов на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщает "Суспільне. Харків", информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 01:14 прозвучало три взрыва.

В 01:18 снова сообщалось о взрывах.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ударных дронов курсом на север Харьковщины.

Тут я думаю, що що у назву статті потрібно додати "при сприянні зеленського та його шобли"
