Взрывы прогремели в Чугуевской громаде на Харьковщине: враг атакует ударными БПЛА
В ночь на воскресенье, 10 августа, в Чугуевской громаде Харьковской области прогремела серия взрывов на фоне атаки российских беспилотников.
Об этом сообщает "Суспільне. Харків", информирует Цензор.НЕТ.
По состоянию на 01:14 прозвучало три взрыва.
В 01:18 снова сообщалось о взрывах.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ударных дронов курсом на север Харьковщины.
