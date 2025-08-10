Взрывы прогремели в Чугуевской громаде на Харьковщине: враг атакует ударными БПЛА

В ночь на воскресенье, 10 августа, в Чугуевской громаде Харьковской области прогремела серия взрывов на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщает "Суспільне. Харків", информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 01:14 прозвучало три взрыва.

В 01:18 снова сообщалось о взрывах.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ударных дронов курсом на север Харьковщины.

