Вибухи лунали у Чугуївській громаді на Харківщині: ворог атакує ударними БпЛА
У ніч на неділю, 10 серпня, у Чугуївській громаді Харківської області пролунала серія вибухів на тлі атаки російських безпілотників.
Про це повідомляє "Суспільне.Харків", інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 01:14 пролунало три вибухи.
О 01:18 знову повідомлялося про вибухи.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ударних дронів курсом на північ Харківщини.
