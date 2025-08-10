УКР
Вибухи лунали у Чугуївській громаді на Харківщині: ворог атакує ударними БпЛА

У ніч на неділю, 10 серпня, у Чугуївській громаді Харківської області пролунала серія вибухів на тлі атаки російських безпілотників.

Станом на 01:14 пролунало три вибухи.

О 01:18 знову повідомлялося про вибухи.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ударних дронів курсом на північ Харківщини.

