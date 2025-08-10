РУС
Отмена поездов в Днепропетровской области
Из-за боевых действий на Днепропетровщине временно отменены поезда и изменены маршруты, - Укрзалізниця

В результате боевых действий на Днепропетровщине ввели временные изменения в движении поездов через станцию "Синельниково-1". Большинство рейсов отменили, а некоторые будут курсировать по измененному маршруту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале Укрзалізниці.

"Боевые действия на Днепропетровщине повлекли временную отмену поездов и изменение маршрутов курсирования через станцию "Синельниково-1", - говорится в сообщении.

Временно отменяются поезда:

❌ 6107 Синельниково-1 - Днепр-Главный
❌6272 Синельниково-1 - Самойловка
❌6277 Самойловка - Днепр-Главный
❌6583 Синельниково-1 - Запорожье-2
❌6185 Синельниково-1 - Днепр-Главный
❌6104 Синельниково-1 - Чаплино
❌6148 Чаплино - Демурино
❌6143 Демурино - Чаплино
❌6141 Чаплино - Днепр-Главный
❌7201 Синельниково-1 - Днепр-Главный
❌6533/6534 Запорожье-2 - Синельниково-1
❌6548/6547 Синельниково-1 - Запорожье-2
❌6109 Демируне - Днепр-Главный
❌6110 Днепр-Главный - Чаплино.

Измененный маршрут

Поезд №7202 "Каменское-Пассажирское - Днепр-Главный" курсирует по измененному маршруту (вместо "Каменское-Пассажирское - Синельниково-1").

"Просим следить за обновлениями официальной информации, чтобы быть в курсе изменений", - призвали в Укрзалізниці.

Знову потужна перемога Боневтика. Де Зельонський командір, від потужності зводить щелепи.
показать весь комментарий
10.08.2025 09:58 Ответить
сирський чєго ізволітє каже, що курська операція була мега потужною.
а, як виявляється кацапи увійшли на діпропетровщину.
показать весь комментарий
10.08.2025 10:35 Ответить
Синельникове ж х/з де від фронту. Дивно
показать весь комментарий
10.08.2025 10:53 Ответить
Жд станция, через которую эшелоны могут идти...
показать весь комментарий
10.08.2025 10:56 Ответить
Напевно так, щоб розклад руху електричок не сидів поперек горла
показать весь комментарий
10.08.2025 12:57 Ответить
Дорогі редактори, може згадаєте мультик "...казнить, нельзя помиловать" та "...казнить нельзя, помиловать".
Одна кома змінює весь сенс речення.
Через бойові дії, на Дніпропетровщині змінено рух поїздів. Чи коми у вас на клавіатурі немає?
показать весь комментарий
10.08.2025 11:10 Ответить
Діти тік-току до правопису не дуже, таке тут постійно.
показать весь комментарий
10.08.2025 11:29 Ответить
Поки маємо Зеленського, так і буде продовжуватись.
показать весь комментарий
10.08.2025 12:23 Ответить
 
 