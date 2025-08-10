Из-за боевых действий на Днепропетровщине временно отменены поезда и изменены маршруты, - Укрзалізниця

В результате боевых действий на Днепропетровщине ввели временные изменения в движении поездов через станцию "Синельниково-1". Большинство рейсов отменили, а некоторые будут курсировать по измененному маршруту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале Укрзалізниці.

"Боевые действия на Днепропетровщине повлекли временную отмену поездов и изменение маршрутов курсирования через станцию "Синельниково-1", - говорится в сообщении.

Временно отменяются поезда:

❌ 6107 Синельниково-1 - Днепр-Главный

❌6272 Синельниково-1 - Самойловка

❌6277 Самойловка - Днепр-Главный

❌6583 Синельниково-1 - Запорожье-2

❌6185 Синельниково-1 - Днепр-Главный

❌6104 Синельниково-1 - Чаплино

❌6148 Чаплино - Демурино

❌6143 Демурино - Чаплино

❌6141 Чаплино - Днепр-Главный

❌7201 Синельниково-1 - Днепр-Главный

❌6533/6534 Запорожье-2 - Синельниково-1

❌6548/6547 Синельниково-1 - Запорожье-2

❌6109 Демируне - Днепр-Главный

❌6110 Днепр-Главный - Чаплино.

Измененный маршрут

Поезд №7202 "Каменское-Пассажирское - Днепр-Главный" курсирует по измененному маршруту (вместо "Каменское-Пассажирское - Синельниково-1").

"Просим следить за обновлениями официальной информации, чтобы быть в курсе изменений", - призвали в Укрзалізниці.