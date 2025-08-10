Из-за боевых действий на Днепропетровщине временно отменены поезда и изменены маршруты, - Укрзалізниця
В результате боевых действий на Днепропетровщине ввели временные изменения в движении поездов через станцию "Синельниково-1". Большинство рейсов отменили, а некоторые будут курсировать по измененному маршруту.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале Укрзалізниці.
"Боевые действия на Днепропетровщине повлекли временную отмену поездов и изменение маршрутов курсирования через станцию "Синельниково-1", - говорится в сообщении.
Временно отменяются поезда:
❌ 6107 Синельниково-1 - Днепр-Главный
❌6272 Синельниково-1 - Самойловка
❌6277 Самойловка - Днепр-Главный
❌6583 Синельниково-1 - Запорожье-2
❌6185 Синельниково-1 - Днепр-Главный
❌6104 Синельниково-1 - Чаплино
❌6148 Чаплино - Демурино
❌6143 Демурино - Чаплино
❌6141 Чаплино - Днепр-Главный
❌7201 Синельниково-1 - Днепр-Главный
❌6533/6534 Запорожье-2 - Синельниково-1
❌6548/6547 Синельниково-1 - Запорожье-2
❌6109 Демируне - Днепр-Главный
❌6110 Днепр-Главный - Чаплино.
Измененный маршрут
Поезд №7202 "Каменское-Пассажирское - Днепр-Главный" курсирует по измененному маршруту (вместо "Каменское-Пассажирское - Синельниково-1").
"Просим следить за обновлениями официальной информации, чтобы быть в курсе изменений", - призвали в Укрзалізниці.
а, як виявляється кацапи увійшли на діпропетровщину.
Одна кома змінює весь сенс речення.
Через бойові дії, на Дніпропетровщині змінено рух поїздів. Чи коми у вас на клавіатурі немає?