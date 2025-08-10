Через бойові дії на Дніпропетровщині тимчасово скасовано поїзди та змінено маршрути, - Укрзалізниця
Унаслідок бойових дій на Дніпропетровщині запровадили тимчасові зміни у русі поїздів через станцію Синельникове-1. Більшість рейсів скасували, а деякі — курсуватимуть за зміненим маршрутом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Telegram-каналі Укрзалізниці.
"Бойові дії на Дніпропетровщині спричинили тимчасове скасування поїздів та зміну маршрутів курсування через станцію Синельникове-1", - ідеться в повідомленні.
Тимчасово скасовуються поїзди:
❌ 6107 Синельникове-1 — Дніпро-Головний
❌6272 Синельникове-1 — Самійлівка
❌6277 Самійлівка — Дніпро-Головний
❌6583 Синельникове-1 — Запоріжжя-2
❌6185 Синельникове-1 — Дніпро-Головний
❌6104 Синельникове-1 — Чаплине
❌6148 Чаплине — Демурине
❌6143 Демурине — Чаплине
❌6141 Чаплине — Дніпро-Головний
❌7201 Синельникове-1 — Дніпро-Головний
❌6533/6534 Запоріжжя-2 — Синельникове-1
❌6548/6547 Синельникове-1 — Запоріжжя-2
❌6109 Демируне — Дніпро-Головний
❌6110 Дніпро-Головний — Чаплине.
Змінений маршрут
Поїзд №7202 Камʼянське-Пасажирське — Дніпро-Головний курсує за зміненим маршрутом (замість Камʼянське-Пасажирське — Синельникове-1).
"Будь ласка, слідкуйте за оновленнями офіційної інформації, щоб бути в курсі змін", - закликали в Укрзалізниці.
