Вследствие атаки дронов ранены два человека в Степногорске
Вечером 9 августа российские войска ударили fpv-дроном по Степногорску Запорожской области: ранены два человека.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Два человека ранены вследствие вражеской атаки на Васильевский район", - говорится в сообщении.
Сегодня супруги самостоятельно обратились к врачам. К счастью, травмы не угрожают их жизни.
Как отмечается, 65-летний мужчина и 67-летняя женщина получили ранения в субботу вечером. Россияне ударили fpv-дроном по жилой застройке Степногорска.
