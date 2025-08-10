Вследствие атаки дронов ранены два человека в Степногорске

Вечером 9 августа российские войска ударили fpv-дроном по Степногорску Запорожской области: ранены два человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Два человека ранены вследствие вражеской атаки на Васильевский район", - говорится в сообщении.

Сегодня супруги самостоятельно обратились к врачам. К счастью, травмы не угрожают их жизни.

Как отмечается, 65-летний мужчина и 67-летняя женщина получили ранения в субботу вечером. Россияне ударили fpv-дроном по жилой застройке Степногорска.

