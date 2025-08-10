РУС
Новости Атаки беспилотников на Запорожскую область
Вследствие атаки дронов ранены два человека в Степногорске

Дрон рф

Вечером 9 августа российские войска ударили fpv-дроном по Степногорску Запорожской области: ранены два человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Два человека ранены вследствие вражеской атаки на Васильевский район", - говорится в сообщении.

Сегодня супруги самостоятельно обратились к врачам. К счастью, травмы не угрожают их жизни.

Как отмечается, 65-летний мужчина и 67-летняя женщина получили ранения в субботу вечером. Россияне ударили fpv-дроном по жилой застройке Степногорска.

Потрібна примусова евакуація мешканців прифронтових населених пунктів, а для цього ЗСУ та командири підрозділів мають отримати право обмежувати право громадян України, та осіб які перебувають на території України, на вільне пересування та проживання на територіях прилеглих до зони бойових дій, державних кордонів та морського узбережжя, включно з лиманами та річками. Також ЗСУ та командири мають отримати права прирівняні до правоохоронців на затримання та арешт громадян України, та осіб перебуваючи на території України, при непокорі законним вимогам військових!
