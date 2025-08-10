УКР
Новини Атаки безпілотників на Запорізьку область
Унаслідок атаки дронів поранено двох людей у Степногірську

Дрон рф

Увечері 9 серпня російські війська ударили fpv-дроном по Степногірську Запорозької області: поранено двох людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Василівський район", - ідеться в повідомленні.

Сьогодні подружжя самостійно звернулося до лікарів. На щастя, травми не загрожують їхньому життю.

Як зазначається, 65-річний чоловік та 67-річна жінка дістали поранень у суботу увечері. Росіяни ударили fpv-дроном по житловій забудові Степногірська.

