Россия имеет плохую репутацию по соблюдению мирных соглашений, - президент Латвии Ринкевичс
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в годовщину подписания мирного соглашения с советской Россией напомнил, как Москва нарушила договоренность и оккупировала Латвию.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Лидер напомнил, что 105 лет назад Латвия и советская Россия подписали мирный договор, который признавал независимость и суверенитет Латвии.
"20 лет спустя Кремль грубо нарушил этот договор, оккупировав Латвию. Договор действует и актуален и сегодня, но следует помнить, что Россия имеет плохую юридическую репутацию", - добавил он.
