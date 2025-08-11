РУС
Россия имеет плохую репутацию по соблюдению мирных соглашений, - президент Латвии Ринкевичс

Ринкевичс предупредил о соблюдении соглашений Россией

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в годовщину подписания мирного соглашения с советской Россией напомнил, как Москва нарушила договоренность и оккупировала Латвию.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Лидер напомнил, что 105 лет назад Латвия и советская Россия подписали мирный договор, который признавал независимость и суверенитет Латвии.

"20 лет спустя Кремль грубо нарушил этот договор, оккупировав Латвию. Договор действует и актуален и сегодня, но следует помнить, что Россия имеет плохую юридическую репутацию", - добавил он.

Читайте: Зеленский провел разговор с Ринкевичсом: Достичь надежного мира можно благодаря поддержке США и единству Европы

Ринкевичс о соблюдении соглашений Россией

Автор: 

Латвия (1375) россия (96858) Ринкевичс Эдгарс (145)


Репутація - це взагалі не про мацькву.

11.08.2025 10:53 Ответить
"погану репутацію"))) - та вона ними підтирається і сміється з тих хто з ними угоди підписує. Кожна угода для рузкіх - ознака вашої слабкості

11.08.2025 10:53 Ответить
яка репутація в "*** ТВАЮ МАТЬ" ?

11.08.2025 10:55 Ответить
Яка 🤬 репутація, якщо мова йде про к@ц@пів?!

11.08.2025 10:57 Ответить
хай для початку виконає Будапештський меморандум, щоб ми їй повірили..

11.08.2025 10:58 Ответить
Те, що має расія, не називається репутацією.

11.08.2025 11:04 Ответить
у кацапні взагалі репутації нуль.
"брехати", народжується поперед них.
це та сама зайва хромосома...

11.08.2025 11:05 Ответить
не погану, а дуже погану !!! "будь-якій договір з кацапам не вартий навіть паперу на якому він написани" - Отто фон-Бісмарк, канцлер Німетчини !!!

11.08.2025 11:10 Ответить
США теж не дуже з репутацією.

11.08.2025 12:22 Ответить
 
 