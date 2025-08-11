УКР
Росія має погану репутацію з дотримання мирних угод, - президент Латвії Рінкевичс

Рінкевичс попередив про дотримання угод Росією

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс у річницю підписання мирної угоди з радянською Росією нагадав, як Москва порушила домовленість та окупувала Латвію.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Лідер нагадав, що 105 років тому Латвія та радянська Росія підписали мирний договір, що визнавав незалежність та суверенітет Латвії.

"20 років по тому Кремль брутально порушив цей договір, окупувавши Латвію. Договір чинний і актуальний і сьогодні, але слід пам’ятати, що Росія має погану юридичну репутацію", - додав він.

Читайте: Зеленський провів розмову із Рінкевичсом: Досягти надійного миру можна завдяки підтримці США та єдності Європи

Автор: 

Латвія (1391) росія (67135) Рінкевичс Едгарс (179)


Репутація - це взагалі не про мацькву.
11.08.2025 10:53 Відповісти
"погану репутацію"))) - та вона ними підтирається і сміється з тих хто з ними угоди підписує. Кожна угода для рузкіх - ознака вашої слабкості
11.08.2025 10:53 Відповісти
яка репутація в "*** ТВАЮ МАТЬ" ?
11.08.2025 10:55 Відповісти
Яка 🤬 репутація, якщо мова йде про к@ц@пів?!
11.08.2025 10:57 Відповісти
хай для початку виконає Будапештський меморандум, щоб ми їй повірили..
11.08.2025 10:58 Відповісти
Те, що має расія, не називається репутацією.
11.08.2025 11:04 Відповісти
у кацапні взагалі репутації нуль.
"брехати", народжується поперед них.
це та сама зайва хромосома...
11.08.2025 11:05 Відповісти
не погану, а дуже погану !!! "будь-якій договір з кацапам не вартий навіть паперу на якому він написани" - Отто фон-Бісмарк, канцлер Німетчини !!!
11.08.2025 11:10 Відповісти
 
 