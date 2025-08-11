Росія має погану репутацію з дотримання мирних угод, - президент Латвії Рінкевичс
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс у річницю підписання мирної угоди з радянською Росією нагадав, як Москва порушила домовленість та окупувала Латвію.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Лідер нагадав, що 105 років тому Латвія та радянська Росія підписали мирний договір, що визнавав незалежність та суверенітет Латвії.
"20 років по тому Кремль брутально порушив цей договір, окупувавши Латвію. Договір чинний і актуальний і сьогодні, але слід пам’ятати, що Росія має погану юридичну репутацію", - додав він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"брехати", народжується поперед них.
це та сама зайва хромосома...