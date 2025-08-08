Зеленський провів розмову із Рінкевичсом: Досягти надійного миру можна завдяки підтримці США та єдності Європи

Президент Володимир Зеленський провів розмову із президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Поінформував про контакти з партнерами та ситуацію в дипломатії. Поділився нашим баченням, які кроки важливо зробити далі. Україні та всім іншим європейським країнам потрібні надійний мир і гарантоване майбутнє. Важливо, що ми однаково розуміємо: досягти цього можна завдяки підтримці США та єдності Європи. Домовилися координувати зусилля", - йдеться в повідомленні.

Крім того, президенти говорили про євроінтеграційний шлях України.

"Україна зробила все необхідне. Буде справедливо та чесно відкрити для нас із Молдовою перший переговорний кластер одночасно. Латвія абсолютно принципово підтримує членство України в ЄС і НАТО. Дуже цінуємо таку позицію", - наголосив український президент.

Він додав, що також обговорив із Рінкевичсом новий інструмент PURL, який уже реально працює.

"Латвія готова приєднатися. Дякую!" - додав Зеленський.

