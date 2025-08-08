УКР
Зеленський провів розмову із Рінкевичсом: Досягти надійного миру можна завдяки підтримці США та єдності Європи

Зеленський поговорив із Рінкевичсом

Президент Володимир Зеленський провів розмову із президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

"Поінформував про контакти з партнерами та ситуацію в дипломатії. Поділився нашим баченням, які кроки важливо зробити далі. Україні та всім іншим європейським країнам потрібні надійний мир і гарантоване майбутнє. Важливо, що ми однаково розуміємо: досягти цього можна завдяки підтримці США та єдності Європи. Домовилися координувати зусилля", - йдеться в повідомленні.

Крім того, президенти говорили про євроінтеграційний шлях України.

"Україна зробила все необхідне. Буде справедливо та чесно відкрити для нас із Молдовою перший переговорний кластер одночасно. Латвія абсолютно принципово підтримує членство України в ЄС і НАТО. Дуже цінуємо таку позицію", - наголосив український президент.

Він додав, що також обговорив із Рінкевичсом новий інструмент PURL, який уже реально працює.

"Латвія готова приєднатися. Дякую!" - додав Зеленський.

Зеленський Володимир (25022) Латвія (1389) Рінкевичс Едгарс (178)


схоже гідрант канючить про зустріч з )(уйлом, щоб черговий раз побачити мир в його очах.
показати весь коментар
08.08.2025 16:09 Відповісти
На США надійся а сам не плошай! - а то кругом тільки балачки - путлєр це вбивця - от в нього дії думки як у вбивці
показати весь коментар
08.08.2025 16:10 Відповісти
А немає її *****, а ні підтримки, такої як повинно бути, а ні єдності!, Ні-ху-я нема!
показати весь коментар
08.08.2025 16:13 Відповісти
Зеленський підтримує США бо тільки так він може підписати капітуляцію або погодиться з нею.
показати весь коментар
08.08.2025 16:30 Відповісти
Ні про що.Поговорили.
показати весь коментар
08.08.2025 16:46 Відповісти
 
 