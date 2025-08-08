РУС
Зеленский провел разговор с Ринкевичсом: Достичь надежного мира можно благодаря поддержке США и единству Европы

Зеленский поговорил с Ринкевичсом

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Проинформировал о контактах с партнерами и ситуации в дипломатии. Поделился нашим видением, какие шаги важно сделать дальше. Украине и всем другим европейским странам нужны надежный мир и гарантированное будущее. Важно, что мы одинаково понимаем: достичь этого можно благодаря поддержке США и единству Европы. Договорились координировать усилия", - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты говорили о евроинтеграционном пути Украины.

Также читайте: Зеленский и премьер Албании Рама обсудили подготовку к встречам на крупных международных площадках

"Украина сделала все необходимое. Будет справедливо и честно открыть для нас с Молдовой первый переговорный кластер одновременно. Латвия абсолютно принципиально поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО. Очень ценим такую позицию", - подчеркнул украинский президент.

Он добавил, что также обсудил с Ринкевичсом новый инструмент PURL, который уже реально работает.

"Латвия готова присоединиться. Спасибо!" - добавил Зеленский.

Также читайте: Россия хочет не мира, а паузы, чтобы перегруппироваться и продолжить атаковать Украину, - Ринкевичс

Зеленский Владимир (21491) Латвия (1373) Ринкевичс Эдгарс (144)


схоже гідрант канючить про зустріч з )(уйлом, щоб черговий раз побачити мир в його очах.
08.08.2025 16:09 Ответить
На США надійся а сам не плошай! - а то кругом тільки балачки - путлєр це вбивця - от в нього дії думки як у вбивці
08.08.2025 16:10 Ответить
А немає її *****, а ні підтримки, такої як повинно бути, а ні єдності!, Ні-ху-я нема!
08.08.2025 16:13 Ответить
Зеленський підтримує США бо тільки так він може підписати капітуляцію або погодиться з нею.
08.08.2025 16:30 Ответить
Ні про що.Поговорили.
08.08.2025 16:46 Ответить
 
 