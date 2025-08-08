Зеленский провел разговор с Ринкевичсом: Достичь надежного мира можно благодаря поддержке США и единству Европы

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Проинформировал о контактах с партнерами и ситуации в дипломатии. Поделился нашим видением, какие шаги важно сделать дальше. Украине и всем другим европейским странам нужны надежный мир и гарантированное будущее. Важно, что мы одинаково понимаем: достичь этого можно благодаря поддержке США и единству Европы. Договорились координировать усилия", - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты говорили о евроинтеграционном пути Украины.

"Украина сделала все необходимое. Будет справедливо и честно открыть для нас с Молдовой первый переговорный кластер одновременно. Латвия абсолютно принципиально поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО. Очень ценим такую позицию", - подчеркнул украинский президент.

Он добавил, что также обсудил с Ринкевичсом новый инструмент PURL, который уже реально работает.

"Латвия готова присоединиться. Спасибо!" - добавил Зеленский.

