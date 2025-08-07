Зеленский и премьер Албании Рама обсудили подготовку к встречам на крупных международных площадках

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Албании Эди Рамой, во время которого, среди прочего, обсудили подготовку к встречам на крупных международных площадках.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Хороший разговор с Премьер-министром Албании Эди Рамой. Коротко проинформировал о ситуации на фронте и в дипломатии. Работаем со всеми нашими партнерами для того, чтобы как можно быстрее закончить эту войну и остановить убийства", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что стороны обсудили подготовку к встречам на крупных международных площадках: "Это будут особые форматы взаимодействия с партнерами. Сделаем все, чтобы защитить наших людей".

Также читайте: Останавливать Украину вместо того, чтобы останавливать Путина, - это легитимация для следующей агрессии, - премьер Албании Рама

Также он поблагодарил премьера и Албанию за неизменную поддержку Украины.