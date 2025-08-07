Зеленський і прем’єр Албанії Рама обговорили підготовку до зустрічей на великих міжнародних майданчиках

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Албанії Еді Рамою, під час якої, серед іншого, обговорили підготовку до зустрічей на великих міжнародних майданчиках.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Хороша розмова з Премʼєр-міністром Албанії Еді Рамою. Коротко поінформував про ситуацію на фронті та в дипломатії. Працюємо з усіма нашими партнерами для того, щоб якнайшвидше закінчити цю війну та зупинити вбивства", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що сторони обговорили підготовку до зустрічей на великих міжнародних майданчиках: "Це будуть особливі формати взаємодії з партнерами. Зробимо все, щоб захистити наших людей".

Також читайте: Зупиняти Україну замість того, щоб зупиняти Путіна, - це легітимація для наступної агресії, - прем’єр Албанії Рама

Також він подякував премʼєру та Албанії за незмінну підтримку України.