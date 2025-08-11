Украина не должна замедлять реформы, поддержка не безгранична, - Липавский
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Украина не должна замедлять реформы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По словам Липавского, украинцы осознают, что в будущем безопасность и процветание страны обеспечит только интеграция страны в Европейский Союз и НАТО.
Министр заявил, что Прага поддерживает Украину, однако помощь имеет свои условия.
"В этом Украина имеет нашу большую поддержку, хотя и не безграничную", - подчеркнул Липавский.
Глава МИД заявил, что Украина должна придерживаться определенных требований.
"Украина не должна замедлять реформы в стране, так же как и не должна ставить под сомнение верховенство права и антикоррупционные меры. Это - хрупкие, но необходимые составляющие правил украинского пути в Европу. Мы не отступим от этих требований", - подытожил он.
Я здогадуюсь.
Ця говорильня виключно заради виправдовування себе коханих, аби звинувачуючі Україну в недостатньості реформ, не приймати її до ЄС, бо ця обіцянка була БРЕЗНЕЮ від самого початку!!
Проблеми України має вирішувати керівництво України.
А там вже шостий рік як пусте місце.
Не перекладай відповідальність зелідоров на минулі часи.
Якщо, наприклад, попередники крали та руйнували, це озачає, що для сьогоденників красти та руйнувати це норма і потрібно зрозуміти та пробачити???
Чи що ви мали на увазі?
Так в цьому й надія ОПешних ФСБшників.
суслікарєформи відішь?
- Нєт!
- І я нє віжу. А оні єсть!
)))
А їх немає....
Може хтось зі знаючих напише?