РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9896 посетителей онлайн
Новости Реформы в Украине Визит Липавского в Украину
1 303 24

Украина не должна замедлять реформы, поддержка не безгранична, - Липавский

В Чехии призвали Украину продолжать реформы

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Украина не должна замедлять реформы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам Липавского, украинцы осознают, что в будущем безопасность и процветание страны обеспечит только интеграция страны в Европейский Союз и НАТО.

Министр заявил, что Прага поддерживает Украину, однако помощь имеет свои условия.

"В этом Украина имеет нашу большую поддержку, хотя и не безграничную", - подчеркнул Липавский.

Глава МИД заявил, что Украина должна придерживаться определенных требований.

"Украина не должна замедлять реформы в стране, так же как и не должна ставить под сомнение верховенство права и антикоррупционные меры. Это - хрупкие, но необходимые составляющие правил украинского пути в Европу. Мы не отступим от этих требований", - подытожил он.

Читайте: Глава МИД Чехии Липавский прибыл с шестым визитом в Украину

Автор: 

Чехия (1776) реформы (3964) Липавский Ян (110)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Важко вимагати реформи у младовощригоаналів; та ні, скоріше - це даремна справа. Вони прийшли до влади щоб прибарахлитись і настільки, щоб внукам вистачило - навіть самі про це заявляли.
показать весь комментарий
11.08.2025 11:38 Ответить
+13
а можна конкретніше про реформи??ну окрім підняття комтарифів,податків,та інших обмежень під час війни і мараторіїв
показать весь комментарий
11.08.2025 11:35 Ответить
+11
ВАКС з Чернишовим показав якими дієвими можуть бути реформи в Україні
показать весь комментарий
11.08.2025 11:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а можна конкретніше про реформи??ну окрім підняття комтарифів,податків,та інших обмежень під час війни і мараторіїв
показать весь комментарий
11.08.2025 11:35 Ответить
ВАКС з Чернишовим показав якими дієвими можуть бути реформи в Україні
показать весь комментарий
11.08.2025 11:37 Ответить
Важко вимагати реформи у младовощригоаналів; та ні, скоріше - це даремна справа. Вони прийшли до влади щоб прибарахлитись і настільки, щоб внукам вистачило - навіть самі про це заявляли.
показать весь комментарий
11.08.2025 11:38 Ответить
Не звизди, зегенерат
показать весь комментарий
11.08.2025 12:08 Ответить
Про які реформи він говорить?
Я здогадуюсь.
Ця говорильня виключно заради виправдовування себе коханих, аби звинувачуючі Україну в недостатньості реформ, не приймати її до ЄС, бо ця обіцянка була БРЕЗНЕЮ від самого початку!!
показать весь комментарий
11.08.2025 11:43 Ответить
Не здогадуюся, в прочитай більше ніж заголовок.
показать весь комментарий
11.08.2025 11:47 Ответить
2019 це реванш за 1991.
показать весь комментарий
11.08.2025 11:45 Ответить
Ліпавський говорить те, що має говорити.
Проблеми України має вирішувати керівництво України.
А там вже шостий рік як пусте місце.
показать весь комментарий
11.08.2025 11:48 Ответить
Знову муйню пишеш.
Не перекладай відповідальність зелідоров на минулі часи.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:10 Ответить
Не розумію, яким чином дії попередників виправдовуть дії сьогоденників??
Якщо, наприклад, попередники крали та руйнували, це озачає, що для сьогоденників красти та руйнувати це норма і потрібно зрозуміти та пробачити???
Чи що ви мали на увазі?
показать весь комментарий
11.08.2025 12:32 Ответить
"Підтримка не є безмежною"
Так в цьому й надія ОПешних ФСБшників.
показать весь комментарий
11.08.2025 11:50 Ответить
- Ти сусліка рєформи відішь?
- Нєт!
- І я нє віжу. А оні єсть!
)))
показать весь комментарий
11.08.2025 12:02 Ответить
Реформи бачиш? - Так...
А їх немає....
показать весь комментарий
11.08.2025 12:17 Ответить
Головніша наша реформа це вибори, але Єрмак сказав, що неначасі, бо у Зеленського рейтинг впав
показать весь комментарий
11.08.2025 12:03 Ответить
Да фиг их поймешь - попытались реформировать НАБУ и САП - не понравилось
показать весь комментарий
11.08.2025 12:13 Ответить
Мені теж було б цікаво взнати що за реформи провів квартал95.
Може хтось зі знаючих напише?
показать весь комментарий
11.08.2025 12:15 Ответить
 
 