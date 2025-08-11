Украина не должна замедлять реформы, поддержка не безгранична, - Липавский

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Украина не должна замедлять реформы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам Липавского, украинцы осознают, что в будущем безопасность и процветание страны обеспечит только интеграция страны в Европейский Союз и НАТО.

Министр заявил, что Прага поддерживает Украину, однако помощь имеет свои условия.

"В этом Украина имеет нашу большую поддержку, хотя и не безграничную", - подчеркнул Липавский.

Глава МИД заявил, что Украина должна придерживаться определенных требований.

"Украина не должна замедлять реформы в стране, так же как и не должна ставить под сомнение верховенство права и антикоррупционные меры. Это - хрупкие, но необходимые составляющие правил украинского пути в Европу. Мы не отступим от этих требований", - подытожил он.

Читайте: Глава МИД Чехии Липавский прибыл с шестым визитом в Украину