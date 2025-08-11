Україна не повинна сповільнювати реформи, підтримка не є безмежною, - Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна не має сповільнювати реформи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами Ліпавського, українці усвідомлюють, що у майбутньому безпеку і процвітання країни забезпечить лише інтеграція країни до Європейського Союзу і НАТО.

Міністр заявив, що Прага підтримує Україну, проте допомога має свої умови.

"У цьому Україна має нашу велику підтримку, хоча і не безмежну", - наголосив Ліпавський.

Глава МЗС заявив, що Україна має дотримуватися визначених вимог.

"Україна не повинна сповільнювати реформи в країні, так само як і не повинна ставити під сумнів верховенство права та антикорупційні заходи. Це – крихкі, але необхідні складові правил українського шляху до Європи. Ми не відступимо від цих вимог", - підсумував він.

