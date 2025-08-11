Україна не повинна сповільнювати реформи, підтримка не є безмежною, - Ліпавський
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна не має сповільнювати реформи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За словами Ліпавського, українці усвідомлюють, що у майбутньому безпеку і процвітання країни забезпечить лише інтеграція країни до Європейського Союзу і НАТО.
Міністр заявив, що Прага підтримує Україну, проте допомога має свої умови.
"У цьому Україна має нашу велику підтримку, хоча і не безмежну", - наголосив Ліпавський.
Глава МЗС заявив, що Україна має дотримуватися визначених вимог.
"Україна не повинна сповільнювати реформи в країні, так само як і не повинна ставити під сумнів верховенство права та антикорупційні заходи. Це – крихкі, але необхідні складові правил українського шляху до Європи. Ми не відступимо від цих вимог", - підсумував він.
Я здогадуюсь.
Ця говорильня виключно заради виправдовування себе коханих, аби звинувачуючі Україну в недостатньості реформ, не приймати її до ЄС, бо ця обіцянка була БРЕЗНЕЮ від самого початку!!
Проблеми України має вирішувати керівництво України.
А там вже шостий рік як пусте місце.
Не перекладай відповідальність зелідоров на минулі часи.
Якщо, наприклад, попередники крали та руйнували, це озачає, що для сьогоденників красти та руйнувати це норма і потрібно зрозуміти та пробачити???
Чи що ви мали на увазі?
Так в цьому й надія ОПешних ФСБшників.
суслікарєформи відішь?
- Нєт!
- І я нє віжу. А оні єсть!
)))
А їх немає....
Може хтось зі знаючих напише?