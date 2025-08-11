УКР
Україна не повинна сповільнювати реформи, підтримка не є безмежною, - Ліпавський

У Чехії закликали Україну продовжувати реформи

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна не має сповільнювати реформи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами Ліпавського, українці усвідомлюють, що у майбутньому безпеку і процвітання країни забезпечить лише інтеграція країни до Європейського Союзу і НАТО.

Міністр заявив, що Прага підтримує Україну, проте допомога має свої умови.

"У цьому Україна має нашу велику підтримку, хоча і не безмежну", - наголосив Ліпавський.

Глава МЗС заявив, що Україна має дотримуватися визначених вимог.

"Україна не повинна сповільнювати реформи в країні, так само як і не повинна ставити під сумнів верховенство права та антикорупційні заходи. Це – крихкі, але необхідні складові правил українського шляху до Європи. Ми не відступимо від цих вимог", - підсумував він.

Читайте: Глава МЗС Чехії Ліпавський прибув із шостим візитом до України

+14
Важко вимагати реформи у младовощригоаналів; та ні, скоріше - це даремна справа. Вони прийшли до влади щоб прибарахлитись і настільки, щоб внукам вистачило - навіть самі про це заявляли.
показати весь коментар
11.08.2025 11:38 Відповісти
+13
а можна конкретніше про реформи??ну окрім підняття комтарифів,податків,та інших обмежень під час війни і мараторіїв
показати весь коментар
11.08.2025 11:35 Відповісти
+11
ВАКС з Чернишовим показав якими дієвими можуть бути реформи в Україні
показати весь коментар
11.08.2025 11:37 Відповісти
Не звизди, зегенерат
показати весь коментар
11.08.2025 12:08 Відповісти
Про які реформи він говорить?
Я здогадуюсь.
Ця говорильня виключно заради виправдовування себе коханих, аби звинувачуючі Україну в недостатньості реформ, не приймати її до ЄС, бо ця обіцянка була БРЕЗНЕЮ від самого початку!!
показати весь коментар
11.08.2025 11:43 Відповісти
Не здогадуюся, в прочитай більше ніж заголовок.
показати весь коментар
11.08.2025 11:47 Відповісти
2019 це реванш за 1991.
показати весь коментар
11.08.2025 11:45 Відповісти
Ліпавський говорить те, що має говорити.
Проблеми України має вирішувати керівництво України.
А там вже шостий рік як пусте місце.
показати весь коментар
11.08.2025 11:48 Відповісти
Знову муйню пишеш.
Не перекладай відповідальність зелідоров на минулі часи.
показати весь коментар
11.08.2025 12:10 Відповісти
Не розумію, яким чином дії попередників виправдовуть дії сьогоденників??
Якщо, наприклад, попередники крали та руйнували, це озачає, що для сьогоденників красти та руйнувати це норма і потрібно зрозуміти та пробачити???
Чи що ви мали на увазі?
показати весь коментар
11.08.2025 12:32 Відповісти
"Підтримка не є безмежною"
Так в цьому й надія ОПешних ФСБшників.
показати весь коментар
11.08.2025 11:50 Відповісти
- Ти сусліка рєформи відішь?
- Нєт!
- І я нє віжу. А оні єсть!
)))
показати весь коментар
11.08.2025 12:02 Відповісти
Реформи бачиш? - Так...
А їх немає....
показати весь коментар
11.08.2025 12:17 Відповісти
Головніша наша реформа це вибори, але Єрмак сказав, що неначасі, бо у Зеленського рейтинг впав
показати весь коментар
11.08.2025 12:03 Відповісти
Да фиг их поймешь - попытались реформировать НАБУ и САП - не понравилось
показати весь коментар
11.08.2025 12:13 Відповісти
Мені теж було б цікаво взнати що за реформи провів квартал95.
Може хтось зі знаючих напише?
показати весь коментар
11.08.2025 12:15 Відповісти
 
 