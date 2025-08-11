РУС
На месте разрушенного автовокзала в Запорожье обустроят мобильный пункт для обслуживания пассажиров, - ОВА

Последствия обстрела Запорожья

Войска РФ разрушили центральный автовокзал Запорожья, на его месте обустроят временный мобильный пункт для касс и обслуживания пассажиров.

Об этом в телеэфире сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Запорожье осталось без центрального автовокзала. Ранее этот вокзал обслуживал и ту территорию, которая сейчас оккупирована, но также оттуда отправлялись рейсы в Днепр, Киев и другие регионы. Мы на этом месте обустроим функционирование автовокзала. Мобильный пункт для касс сделаем и мобильный пункт для обслуживания пассажиров, и, таким образом, обеспечим движение именно с этого места", - сказал глава области.

По его словам, разрушено основное здание вокзала, однако перрон остался функциональным.

Также читайте: 20 человек пострадали в результате удара россиян по транспортной инфраструктуре Запорожья. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Добре, що хоч не "пункт незламності".
11.08.2025 11:49 Ответить
🤣🤣але бабла в цей мега проект вбухають як на 3 пункта незламності
11.08.2025 11:51 Ответить
Хто тобі це розказав?
11.08.2025 12:50 Ответить
🤣🤣Ти де живеш??? Скинь рожеві окуляри
11.08.2025 13:03 Ответить
А вбивця змащує лижі на Аляску
11.08.2025 11:55 Ответить
 
 