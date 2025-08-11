На месте разрушенного автовокзала в Запорожье обустроят мобильный пункт для обслуживания пассажиров, - ОВА
Войска РФ разрушили центральный автовокзал Запорожья, на его месте обустроят временный мобильный пункт для касс и обслуживания пассажиров.
Об этом в телеэфире сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Запорожье осталось без центрального автовокзала. Ранее этот вокзал обслуживал и ту территорию, которая сейчас оккупирована, но также оттуда отправлялись рейсы в Днепр, Киев и другие регионы. Мы на этом месте обустроим функционирование автовокзала. Мобильный пункт для касс сделаем и мобильный пункт для обслуживания пассажиров, и, таким образом, обеспечим движение именно с этого места", - сказал глава области.
По его словам, разрушено основное здание вокзала, однако перрон остался функциональным.
