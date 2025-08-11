На місці знищеного автовокзалу в Запоріжжі облаштують мобільний пункт для обслуговування пасажирів, - ОВА
Війська РФ зруйнували центральний автовокзал Запоріжжя, на його місці облаштують тимчасовий мобільний пункт для кас і обслуговування пасажирів.
Про це в телеефірі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Запоріжжя залишилось без центрального автовокзалу. Раніше цей вокзал обслуговував і ту територію, яка наразі окупована, але також звідти вирушали рейси до Дніпра, Києва та інших регіонів. Ми на цьому місці облаштуємо функціонування автовокзалу. Мобільний пункт для кас зробимо і мобільний пункт для обслуговування пасажирів і таким чином забезпечимо рух саме з цього місця", - сказав очільник області.
За його словами, зруйновано основну будівлю вокзалу, однак перон залишився функціональним.
