УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9366 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Запоріжжя
1 447 5

На місці знищеного автовокзалу в Запоріжжі облаштують мобільний пункт для обслуговування пасажирів, - ОВА

Наслідки обстрілу Запоріжжя

Війська РФ зруйнували центральний автовокзал Запоріжжя, на його місці облаштують тимчасовий мобільний пункт для кас і обслуговування пасажирів.

Про це в телеефірі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Запоріжжя залишилось без центрального автовокзалу. Раніше цей вокзал обслуговував і ту територію, яка наразі окупована, але також звідти вирушали рейси до Дніпра, Києва та інших регіонів. Ми на цьому місці облаштуємо функціонування автовокзалу. Мобільний пункт для кас зробимо і мобільний пункт для обслуговування пасажирів і таким чином забезпечимо рух саме з цього місця", - сказав очільник області.

За його словами, зруйновано основну будівлю вокзалу, однак перон залишився функціональним.

Також читайте: 20 людей постраждали внаслідок удару росіян по транспортній інфраструктурі Запоріжжя. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

вокзал (294) Запоріжжя (2351) обстріл (30288) Запорізька область (3935) Запорізький район (209)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре, що хоч не "пункт незламності".
показати весь коментар
11.08.2025 11:49 Відповісти
🤣🤣але бабла в цей мега проект вбухають як на 3 пункта незламності
показати весь коментар
11.08.2025 11:51 Відповісти
Хто тобі це розказав?
показати весь коментар
11.08.2025 12:50 Відповісти
🤣🤣Ти де живеш??? Скинь рожеві окуляри
показати весь коментар
11.08.2025 13:03 Відповісти
А вбивця змащує лижі на Аляску
показати весь коментар
11.08.2025 11:55 Відповісти
 
 